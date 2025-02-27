TOKİ 2+1 konut müjdesini resmen duyurdu: En değerli daire ayda 16.668 TL taksitle! Alım şartları ve tarih...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kırklareli’nde yeni bir konut projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında çok sayıda 2+1 daire satışa sunulacak. Açıklanan ödeme planına göre konutlar, 120 ay vade seçeneğiyle ve 13.744 TL’den başlayan taksitlerle alıcılara sunulacak. Uygun fiyatlı konut fırsatından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci ve detaylar merak ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kırklareli’nde yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulacak projede, 2+1 daireler satışa sunulacak. Vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çeken konutlarla ilgili başvuru süreci ve detaylar merak ediliyor. İşte projeye dair bilgiler…
TOKİ'DEN 2+1 KONUT FIRSATI
Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Hamidiye mahallesi, 158 adet konut kapsamında üretilecek 10 adet dairenin satışa çıkartılacağı TOKİ tarafından açıklandı.
Konutlardan en uygunu; 549.741 TL peşinat, 120 ay vade ve ayda 13.744 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Bunun yanı sıra en pahalı daire; 666.714 TL peşinat, 120 ay vade ve 16.668 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.
DAİRELERE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Dairelere başvurular 03 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Son tarih ise 07 Mart 2025 olarak açıklandı. Başvuru bedeli 10.000 TL olarak duyurulurken, başvuru yapılacak banka şubesi, T. Halk Bankası AŞ. projenin ilindeki şubeler olarak belirtildi. Kura tarihi 14 Mart 2025 olarak açıklandı. Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 olarak belirtilirken, sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Kırklareli olarak duyuruldu.
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 24 Mart 2025 - 26 Mart 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 01 Nisan 2025 - 04 Nisan 2025. Yedek hak sahipleri için, asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan daireler için olduğu açıklandı.
KIRKLARELİ'NDEKİ TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DETAYLAR
TOKİ tarafından Kırklareli ilinde satılacak daireler için başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartlarının aranacağı açıklandı.
Konutların teslimli olarak satılmadığı belirtildi ve borç bakiyesinin, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay aylık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Bunun yanı sıra borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi.