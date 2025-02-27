TOKİ 2+1 konut müjdesini resmen duyurdu: En değerli daire ayda 16.668 TL taksitle! Alım şartları ve tarih...

Konutların teslimli olarak satılmadığı belirtildi ve borç bakiyesinin, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay aylık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Bunun yanı sıra borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi.