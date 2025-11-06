TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik şartı: İlk 5 gün başvuru takvimi belli oldu! İşte TC kimlik son rakamına göre TOKİ başvuru tarihleri ve şartları

TOKİ’nin 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurduğu 500 bin sosyal konut hamlesinde başvurular 10 Kasım 2025’te başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yoğunluk yaşanmaması için başvuruların ilk 5 gün boyunca T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılacağını duyurdu. Buna göre, kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar 10-14 Kasım tarihleri arasında sırayla başvuru yapabilecek. 15 Kasım’dan itibaren ise sistem tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden açılacak.
Türkiye genelinde yüz binlerce vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yoğunluk yaşanmaması amacıyla başvuruların ilk 5 gün boyunca T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını duyurdu. 10 Kasım 2025’te başlayacak başvuru dönemi, 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlara açılacak. Başvuru şartları, gelir sınırları ve ödeme planları da netleşirken; TOKİ, uygun taksit imkânlarıyla dar ve orta gelirli vatandaşlara uzun vadeli konut fırsatı sunacak.
İlk 5 günlük başvuru takvimi açıklandı
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğunluk yaşanmaması için başvuru sürecinin ilk beş günü kimlik numaralarının son hanesine göre belirlendi. Buna göre:
10 Kasım 2025: TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar
11 Kasım 2025: Son rakamı 2 olanlar
12 Kasım 2025: Son rakamı 4 olanlar
13 Kasım 2025: Son rakamı 6 olanlar
14 Kasım 2025: Son rakamı 8 olanlar
15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise e-Devlet üzerinden tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular 19 Aralık 2025’e kadar devam edecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları
Projeye başvurmak isteyen vatandaşların bazı kriterleri sağlaması gerekiyor. TOKİ’nin belirlediği başvuru koşulları şöyle:
- 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Başvuru sahibi, eşi veya çocukları adına herhangi bir tapulu konutun bulunmaması,
- Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olmalı,
- Başvuru yapılan il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak,
- Emekliler ve deprem bölgesi illerinde yaşayanlar için nüfusa kayıtlı olma veya 1 yıl ikamet şartı aranacak.
- Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutulacak.
Başvurular nereden yapılacak?
TOKİ başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden online şekilde yapılabilecek.
Vatandaşlar, e-Devlet sisteminde “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Sosyal Konut Projesi Başvurusu” sekmesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI
TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları
TOKİ 500 bin konut projesinde fiyatlar ve ödeme planları illere göre değişiklik gösterecek.
İstanbul dışındaki illerde:
1+1 (55 m²) konut fiyatı: 1 milyon 800 bin TL
180 bin TL peşinat, 240 ay vade, aylık 6.750 TL taksit
2+1 (65 m²) konut fiyatı: 2 milyon 200 bin TL
220 bin TL peşinat, aylık 8.250 TL taksit
2+1 (80 m²) konut fiyatı: 2 milyon 650 bin TL
265 bin TL peşinat, aylık 9.938 TL taksit
İstanbul’da:
1+1 (55 m²) konut fiyatı: 1 milyon 950 bin TL
195 bin TL peşinat, aylık 7.313 TL taksit
2+1 (65 m²) konut fiyatı: 2 milyon 450 bin TL
245 bin TL peşinat, aylık 9.188 TL taksit
2+1 (80 m²) konut fiyatı: 2 milyon 950 bin TL
295 bin TL peşinat, aylık 11.063 TL taksit
Kura ve teslim takvimi
Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
TOKİ’nin açıklamasına göre kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Konut teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.