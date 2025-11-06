TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik şartı: İlk 5 gün başvuru takvimi belli oldu! İşte TC kimlik son rakamına göre TOKİ başvuru tarihleri ve şartları

İlk 5 günlük başvuru takvimi açıklandı

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğunluk yaşanmaması için başvuru sürecinin ilk beş günü kimlik numaralarının son hanesine göre belirlendi. Buna göre:





10 Kasım 2025: TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar

11 Kasım 2025: Son rakamı 2 olanlar

12 Kasım 2025: Son rakamı 4 olanlar

13 Kasım 2025: Son rakamı 6 olanlar

14 Kasım 2025: Son rakamı 8 olanlar





15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise e-Devlet üzerinden tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular 19 Aralık 2025’e kadar devam edecek.