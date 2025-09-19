Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde, 36 ildeki 245 arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Peki, TOKİ 158 konut ve 350 iş yeri açık artırma satışı ne zaman? Hangi illerde satılacak? İşte ayrıntılar.
TOKİ emlak müzayede gayrimenkul satışı takvimi sorgulanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma usulü ile toplam 47 ilde 158 konut ve 350 iş yerini satışa sunacak.
TOKİ 158 KONUT VE 350 İŞ YERİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 508 gayrimenkulü 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak.
TOKİ EMLAK MÜZAYEDE GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE?
34 ilde 158 konut; Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illerinde satışa sunulacak.
350 iş yeri ise Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde satışa sunulacak.
ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
34 ilde satışa sunulacak 158 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olunabilecek.
30 ilda satışa çıkarılacak 350 iş yeri ise %30 peşin 60 ay ve %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırma toplantısı, konutlar için 30 Temmuz 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 31 Temmuz 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
ŞARTLAR BELLİ OLDU
Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek, arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.
Ayrıca istekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.