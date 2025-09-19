ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

34 ilde satışa sunulacak 158 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olunabilecek.

30 ilda satışa çıkarılacak 350 iş yeri ise %30 peşin 60 ay ve %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 30 Temmuz 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 31 Temmuz 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.







