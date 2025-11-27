Yeni Şafak
TOKİ Ankara Çamlıdere konut belirleme kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara Çamlıdere konut belirleme kura sonuçları isim listesi

27/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Çamlıdere sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 tipi 113 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Ankara Çamlıdere konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Ankara Çamlıdere konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Ankara Çamlıdere Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 ve 3+1 nitelikli 113 konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Ankara Çamlıdere sosyal konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Ankara Çamlıdere konut belirleme kura sonuçları isim listesi tam listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Ankara kurası
#TOKİ Ankara Çamlıdere sonuçları
