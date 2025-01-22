TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödeme süreci Her il ve ilçeye göre farklılık göstermektedir. TOKİ tahsis ve peşinata esas ön katılım bedeli ödeme sürecine ilişkin duyuru yaptı. İşte TOKİ arsa ödenecek peşinat tutarları.
İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan başvurular neticesinde; TOKİ tarafından açıklanan illerde arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir. Söz konusu arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödeme süreci aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
Peşinata esas ön katılım bedelini ödeyen hak sahipleri (6 Aylık ön katılım sürecinin tamamlanmasına müteakip) yer belirleme kurasına tabi tutulacak ve adlarına isabet eden arsaların tahsis, peşinat(Arsa Bedelinin 1/10’nun dan eksik kalan tutarın tamamlanması) ve sözleşme süreci başlatılacaktır. "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında, arsa tahsis ve peşinat ödemeleriyle ilgili süreç aşağıdaki gibidir:
Düzce Tahsis ve Peşinata Esas Ön Katılım Bedeli Ödeme Süreci Duyuruları
Osmaniye Tahsis ve Peşinata Esas Ön Katılım Bedeli Ödeme Süreci Duyuruları
Söz konusu arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödeme süreci 17.01.2025 ile 17.07.2025 (6 Ay) tarihleri arasında yapılacaktır.
Batman İli Kozluk İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Batman Kozluk Tepecik Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Karaman İli Sarıveliler İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Karaman Sarıveliler Karakaya G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Uşak İli Merkez İlçesi için yapılan müşterek arsa başvurularından arsa üretim süreci tamamlanan Uşak Merkez Fatih 1 Nolu G.Ö.B.’nden müşterek arsa tahsisi işlemlerine başlanmıştır.
Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Şanlıurfa Viranşehir İsaharabeleri Yukarı Şölenli Mahalleleri G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Trabzon İli Merkez İlçesi için yapılan müşterek ve müstakil arsa başvurularından Trabzon Ortahisar Geçit Mahallesi 1 Nolu G.Ö.B. ‘de arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir.
Tokat İli Yeşilyurt İlçesi için yapılan müstakil arsa başvuruları için Tokat Yeşilyurt Gaziosmanpaşa Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Tokat İli Pazar İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Tokat Pazar Erkilet Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Siirt Tahsis ve Peşinata Esas Ön Katılım Bedeli Ödeme Süreci Duyuruları
Sivas Tahsis ve Peşinata Esas Ön Katılım Bedeli Ödeme Süreci Duyuruları
Niğde İli Çamardı İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Niğde Çamardı Bereketli Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Niğde İli Ulukışla İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Niğde Ulukışla Kılan-Fatih Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Niğde İli Merkez İlçesi için yapılan müşterek ve müstakil arsa başvurularından Niğde Merkez Koyunlu Mahallesi 1 Nolu G.Ö.B. ‘de arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir.
Niğde İli Merkez İlçesi için yapılan müstakil arsa başvurularından Niğde Merkez Fertek Mahallesi 1 Nolu G.Ö.B. ‘de arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir.
Niğde İli Merkez İlçesi için yapılan müstakil arsa başvurularından Niğde Merkez Efendibey Mahallesi 1 Nolu G.Ö.B. ‘de arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir.
Mardin İli Merkez İlçesi için yapılan müşterek arsa başvuruları için Mardin Artuklu Nur Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Kahramanmaraş Elbistan Güneşli ve Bakış Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Manisa İli Kula İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvurularından Manisa Kula Akgün Mahallesi 1 Nolu G.Ö.B. ‘de arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir.
Malatya İli Darende İlçesi için yapılan müstakil arsa başvuruları için Malatya Darende Hacıderviş Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Malatya İli Merkez İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Malatya Yeşilyurt İkizce Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Malatya İli Kale İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Malatya Kale Salkımlı G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Kütahya İli Merkez İlçesi için yapılan müstakil arsa başvurularından Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi 2 Nolu G.Ö.B. ‘de arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir.
Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi için yapılan müstakil arsa başvurularından Kütahya Çavdarhisar Meydan Mahallesi 1 Nolu G.Ö.B. ‘de arsa üretim süreci tamamlanarak arsalar tahsise hazır hale getirilmiştir.
Konya İli Çeltik İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Konya Çeltik Gökpınar Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.
Konya İli Derbent İlçesi için yapılan müstakil arsa başvuruları için Konya Derbent Mülayim G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.