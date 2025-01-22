Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi için yapılan müstakil ve müşterek arsa başvuruları için Kahramanmaraş Elbistan Güneşli ve Bakış Mahallesi G.Ö.B. ‘de imar planı onay süreci tamamlanmış olan ve tahsise hazır hale getirilecek arsalar ile ilgili tahsise ve peşinata esas ön katılım süreci başlamıştır.