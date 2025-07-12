TOKİ BAŞVURU E DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için büyük bir umut haline geldi. 81 ili kapsayan dev projeyle ilgili detaylar merak edilirken, başvuru tarihleri ve konut dağılımı için gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevrildi. Bakan Murat Kurum, yaptığı son açıklamada emeklilerden gençlere kadar birçok kesimin projeden yararlanacağını duyurdu.

1 /5 Türkiye genelinde dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ’nin 250 bin konutluk sosyal konut projesiyle ilgili heyecan sürüyor. Gençler, emekliler ve asgari ücretliler başta olmak üzere birçok vatandaş, başvuru şartlarını ve konut dağılımını bekliyor. Bakan Murat Kurum’un “Her kesimden vatandaşımızı ev sahibi yapacağız” açıklaması dikkat çekerken, projeye dair kapsamlı bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

2 /5 TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu. "Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

3 /5 TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER? İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

4 /5 TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor. Başvuruların alınacağı tarihler, şartlar ve hangi ilde ne kadar konut inşa edileceğine dair bilgi gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.