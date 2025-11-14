TOKİ BAŞVURU SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: TOKİ 500 bin kura çekimi sonuçları isim isim liste ne zaman belli olur?

3-2: Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması

3-3: Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa),

3-4: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi başvuru yapacaklar, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

3-5: Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl oturduklarını belgelemeleri zorunludur. (Bu durumda olanlar Banka Şubelerinden başvuru yapacaklardır.)