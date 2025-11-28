TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Başvurular kategorilere ayrılmakta. Genç kategoridekiler 1+1 55 metrekare dairelere başvuruda bulunmakta. Peki TOKİ genç başvuru şartları nedir? Hangi yaş grubundakiler TOKİ sosyal konut genç kategorisine başvurabilir?
81 ilde 500 bin sosyal konut inşası için başvurular 10 Kasım'da açıldı. Başvurular 19 Aralık’ta sona erecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Kategori bazında başvuru şartları değişiyor. Genç TOKİ başvuru şartları arasındaki mülkiyet durumu ise en merak edilen konu oluyor. Peki TOKİ genç başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 500 bin sosyal konut TOKİ evleri başvuru şartları ve ödeme planı.
TOKİ GENÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. Ancak 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda, anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz." ifadelerini kullanarak anne ve babasının üzerine gayrimenkul olan kişilerin başvuru yapamayacağını açıkladı. Son yapılan açıklamaya göre ailelerinin evine kayıtlı olan ev varsa 18-30 yaş altındakiler başvuru yapamıyor.
TOKİ SOSYAL KONUT 30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.
-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.
-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.
-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.
-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.
-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.