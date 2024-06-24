TOKİ'nin İlk Evim Arsa projesi ile hayallerinizdeki ev için uygun fiyata arsa sahibi olunacak. Bu proje kapsamında, Türkiye'nin birçok ilinde müstakil ve müşterek arsaların kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. Arsa sahipleri ile banka sözleşmesi imzalanıyor. TOKİ arsa belirleme kuraların ne zaman çekileceğine ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar.
TOKİ'nin İlk Evim Arsa projesi Türkiye'de büyük ilgi gördü! 694 ilçede toplanan talepler ile projenin ne kadar önemli bir ihtiyaç karşıladığı açıkça görülüyor. Ankara, Çankırı, Kütahya ve Van illerinde ise hak sahipleri ile banka sözleşmelerinin tamamlanması projenin hızla ilerlediğini gösteriyor. Bu illerde hak sahipleri arsalarına kavuşmak için son adımları atıyor.
TOKİ arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek?
Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Van illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ediyor. Yakın zamanda arsa Belirleme kuraları çekilecek ve banka sözleşmelerine başlanacak.
TOKİ arsa banka sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?
Diğer proje alanlarında ise yer seçimi, kurum görüşleri toplanması, hâlihazır harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve imar planı hazırlanması işlemleri her biri farklı aşamada olmak üzere devam ediyor.
Genel olarak İlk Evim Arsa proje alanlarında planlama ve parselasyonun tamamlanma tarihi önceden net olarak belirlenememekle birlikte tamamlandıkça arsa belirleme kuraları çekilip banka sözleşmelerine başlanıyor.
TOKİ arsa tapu kayıtlarına ve onaylı imar planlarına ne zaman ve nasıl erişilecek?
İlk Evim Arsa projesi kapsamında süreçle ilgili bilgilendirmeler TOKİ’nin internet sayfasından ve SMS yoluyla kurumun sosyal medya hesapları üzerinden sorulan sorulara cevaplar veriliyor.
Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden, sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve onaylı imar planlarına, plan onay süreci tamamlanma aşamasında olan hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına, planlama süreci devam eden hak sahiplerine ise süreçle ile ilgili daha detaylı bilgi almaları amacıyla taslak planlara ve durum bilgisine, erişim imkânı sağlanacak. Yukarıda yer alan illerden başlamak üzere veriler zaman içerisinde E-devlet sistemine işleniyor.
Arsa satışı başvuru şartları ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen arsa başvuru ve satın alma taahhütnamesinde bildirilen başvuru şartlarını sağlayan 722.698 başvuru arasından Ocak 2023 tarihi itibari ile Hak Sahipliliği Kurası çekilmiş, asil ve yedek hak sahipleri belirlenmişti.