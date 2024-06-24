Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden, sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve onaylı imar planlarına, plan onay süreci tamamlanma aşamasında olan hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına, planlama süreci devam eden hak sahiplerine ise süreçle ile ilgili daha detaylı bilgi almaları amacıyla taslak planlara ve durum bilgisine, erişim imkânı sağlanacak. Yukarıda yer alan illerden başlamak üzere veriler zaman içerisinde E-devlet sistemine işleniyor.