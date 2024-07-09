TOKİ Arsa Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek?

TOKİ arsa belirleme kuralarına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.

Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.” denildi.