TOKİ ilk evim arsa satışı için başvuruda bulunan adaylar arasında kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucu müstakil ve müşterek arsa için hak sahipleri belirlendi. Hak sahipleri belirlendikten sonra, arsa belirleme kurası çekilmekte. Bu kurada, hak sahipleri hangi arsalarda hak sahibi olacaklarını belirler. Arsa belirleme kurası da noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir. Peki TOKİ İzmir ilk evim arsa yerleri belli oldu mu, arsa belirleme kura çekilişi ne zaman?
TOKİ son olarak İzmir Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, İzmir TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''İzmir merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
İzmir TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ İzmir ilk evim arsa kura çekimi 14 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Konya müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden İzmir TOKİ arsa yerleri belli olduğuna ilişkin paylaşımlar söz konusu
TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
TOKİ Arsa Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek?
TOKİ arsa belirleme kuralarına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.
Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.” denildi.
TOKİ ilk evim arsalar kaç metre kare, Müstakil arsaların fiyatı ne kadar?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?
''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.