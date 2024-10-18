TOKİ'nin Kahramanmaraş Afşin'de düzenlediği konut kura çekilişi ile ilgili sonuçlar, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. TOKİ Kahramanmaraş Afşin konut kura çekilişi sonuçları ve TOKİ Afşin konut belirleme kurası isim listesi neteleşti. Kahramanmaraş Afşin TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları çekilen kurayla belirlendi. İşte Afşin TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kahramanmaraş Afşin konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ Afşin konut belirleme kurası sonuçları, hak sahiplerinin evlerine kavuşma heyecanını artırırken, Kahramanmaraş Afşin TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Kahramanmaraş Afşin'de hayata geçirilen TOKİ konut projesi için yapılan kura çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ Afşin konut belirleme kurası sonuçları, hak sahiplerinin merakla takip ettiği bir gelişme oldu. TOKİ Kahramanmaraş Afşin konut kura çekilişi sonuçları isim listesi ise, yeni ev sahibi olma umuduyla bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte Kahramanmaraş Afşin TOKİ konut belirleme kurası çekişi sonuçları isim listesi:
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 24 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Geneli Şubeleri’nde imzalanacaktır.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Kahramanmaraş Afşin 500 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 24 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Geneli Şubeleri’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.