TOKİ kiralık sosyal konut projesi nasıl olacak, kira ne kadar olacak? detaylar belli oldu

TOKİ'nin (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) kiralık konut projesi, Türkiye'nin barınma sorununa yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Eylül 2025'te Kabine Toplantısı sonrası duyurulan bu proje, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut inşasını kapsıyor. TOKİ'nin tarihinde ilk kez uygulanan kiralık sosyal konut modeli, dar gelirli ailelerin ev sahibi olmak yerine uygun fiyatlarla kiralama imkanı sunmayı hedefliyor. Peki TOKİ kiralık sosyal konut kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler, kiralama nasıl yapılacak?

1 /8 İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceklerini belirterek "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz" dedi. Peki TOKİ kiralık sosyal konut projesi nasıl olacak, kira ne kadar olacak? detaylar belli oldu.

2 /8 TOKİ kiralık sosyal konut kampanyası ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmemiz için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önce can, önce huzur. TOKİ'miz projelerine yenilerini ekliyor. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.” dedi.

3 /8 TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler, kiralama nasıl yapılacak? İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek konutlar, piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek. Konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.



4 /8 Deprem riski altındaki İstanbul’da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan Yarısı Bizden Kampanyası ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek. Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

5 /8 TOKİ kiralık sosyal konutlar hangi illerde olacak? 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında İstanbul’da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

6 /8 TOKİ konutları ne kadara kiralanacak? Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ kiralık konutlar nasıl kiralacak, kimlere verilecek? TOKİ’nin konut satışında olduğu gibi başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

7 /8 Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı, evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.