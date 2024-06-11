TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası tarihi belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından her sene düzenlenen ve büyük ilgi gören yüzde 25 indirim kampanyası 2024 yılında da merak konusu olmaya devam ediyor. Konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin indirim oranlarını ve kampanyadan kimlerin yararlanabileceğini araştırıyor. TOKİ 2024 İndirim Kampanyasında tarih ne zaman, kimler yararlanır?

1 / 8 TOKİ'nin 2024 yılı için planladığı indirim kampanyası hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Geçmiş yıllara bakıldığında ise, kampanyaların genellikle eylül veya ekim aylarında başladığı görülüyor. Bu nedenle, 2024 yılı TOKİ indirim kampanyasının da eylül ayında başlaması bekleniyor.

2 / 8 TOKİ konutları için borç kapatma kampanyası ne zaman başlayacak? 2024 TOKİ İndirim Kampanyası Ne Zaman Başlayacak? soru merak ediliyordu. TOKİ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2024 yılı indirim kampanyası için henüz belirlenmiş bir tarih bulunmamaktadır.

3 / 8 İndirim kampanyasına yönelik ilan edilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, web sayfamız www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.” denildi.

4 / 8 Kimler TOKİ İndirim Kampanyasından Yararlanabilir? TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şunlardır: TOKİ'den daha önce konut veya iş yeri satın almamış olmak,

5 / 8 Geçmişte TOKİ'den satın alınan konut veya iş yerinin iadesi veya devri yapılmamış olmak, Herhangi bir kamu bankasında veya özel bankada konut kredisine sahip olmamak, Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmamak.

6 / 8 TOKİ İndirim Kampanyası Kapsamı Nedir? TOKİ indirim kampanyası kapsamında, borcun tamamını peşin ödeyen vatandaşlara yüzde 25 indirim yapılıyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirimden yararlanabiliyor.

7 / 8 TOKİ İndirim Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvuruları, genellikle yetkili bankalar aracılığıyla yapılıyor. Kampanya başlangıcı netleştiğinde, TOKİ resmi internet sitesi ve yetkili bankalar tarafından detaylı bilgi ve başvuru şartları duyurulacaktır.