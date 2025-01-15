Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında Malatya Kuluncak Bahçelievler Mahallesi,165 adet Konut Projesinde inşa ettirilen; 2+1 ve 3+1 nitelikli 31 adet konut kura yöntemiyle satışa sunuldu. İşte TOKİ Malatya Kuluncak konut kura çekiliş sonuçları isim listesi.
TOKİ tarafıdan sosyal konut projesi kapsamında inşa ettirilen 31 adet konut kura yöntemiyle satışa sunulmakta. İşte TOKİ Malatya Kuluncak kuralı satışı sonuçları isim listesi.
17 Ocak 2025 tarihinde yapılacak Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 03-06 Şubat 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Kuluncak Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
-Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde 17 Ocak 2025 tarihinde saat: 11.00’de İdaremiz hizmet binasında seyircisiz olarak noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” İdarenin kararı doğrultusunda kura çekilmeyebilir ve başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılabilecektir.