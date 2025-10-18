Yeni Şafak
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı?

16:3218/10/2025, السبت
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ve uygun taksitli konut imkânı sunmayı hedefliyor. Türkiye genelinde geniş bir kapsamla yürütülecek proje, özellikle şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler, engelliler ve üç çocuklu aileler için özel kontenjanlar içerecek. TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesinde başvuru tarihleri, il bazında kontenjan dağılımı ve ödeme planı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye’nin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje, hem konut arzını artırarak ekonomiye canlılık kazandıracak hem de barınma sorununa kalıcı çözüm sunacak. Şehit yakınlarından emeklilere, gençlerden engellilere kadar birçok kesim için ayrı kontenjanların yer alacağı projede, başvuru ve taksit detayları büyük merak konusu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak. Proje kapsamında, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

TOKİ sosyal konut kontenjan detayı ve başvuru şartları da henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklaması planlanıyor.

