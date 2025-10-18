TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye’nin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje, hem konut arzını artırarak ekonomiye canlılık kazandıracak hem de barınma sorununa kalıcı çözüm sunacak. Şehit yakınlarından emeklilere, gençlerden engellilere kadar birçok kesim için ayrı kontenjanların yer alacağı projede, başvuru ve taksit detayları büyük merak konusu.