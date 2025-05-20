TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi: Başvurular başladı, 150 adet üzeri daire satışa sunulacak

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), birçok ilde yeni konut satışına hazırlanıyor. TOKİ’nin açık satış yöntemiyle duyurduğu yeni kampanyada 195’in üzerinde konut alıcısıyla buluşacak. Başta İstanbul, Ankara ve Kocaeli olmak üzere çeşitli illerde satışa çıkan konutlar için başvurular başladı. Taksitli ödeme seçenekleri ve uygun fiyatlarla dikkat çeken satışlar, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Gözler şimdi satış detayları ve başvuru şartlarında.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir satış duyurusunda bulundu. İstanbul, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu çeşitli illerde toplam 195’i aşkın konut, açık satış yöntemiyle alıcılara sunuluyor. Çoğu projede 120 ay vadeye kadar ödeme imkânı sağlanırken, bazı projelerde esnek ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabilen projeler için başvuru süreci başladı. Ekonomik koşullarda ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar kapıda.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bursa dahil olmak üzere birçok farklı şehirde zaman zaman taşınmaz satışı gerçekleştiriyor. TOKİ tarafından satışa çıkartılan daireler, belirli bir peşinatın yanı sıra aylık taksitlerle alıcılarını bulunuyor. Genellikle 120 ay vade ile satılan taşınmazlar, konut satış projesine bağlı olarak 180 ve 240 ay vade ile de satışa çıkartılıyor.
TOKİ tarafından satışa sunulan konutlardan bazıları, uygun fiyatları sayesinde dar gelirli vatandaşların da dikkatini çekiyor. Bu nedenle Türkiye'deki pek çok insan duyurulan konut satış projelerini inceliyor. Öte yandan TOKİ, Kocaeli ilinde yeni bir proje duyurdu. Proje kapsamında hem 2+1 hem de 3+1 daire satılacağı anlaşıldı. Ayrıca taşınmazlar için başvurular başladı.
TOKİ 195'İ AŞKIN DAİRE SATACAK
Geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından Kocaeli Körfez Yarımca Mah. İlimtepe Mevkii 1.Etap 496 Konut Projesi, Kocaeli Körfez Yarımca Mah.İlimtepe Mevkii 2.Etap 1.Bölge 564 Konut Projesi ve Kocaeli Körfez Yarımca Mah. İlimtepe Mevkii 2.Etap 2.Bölge 446 Konut Projesi kapsamında üretilecek 200 dairenin satışa çıkartılacağı açıklandı. Taşınmazlardan 120'si 2+1 ve 80'i 3+1 olarak duyuruldu.
TOKİ tarafından Kocaeli'de satılacak en uygun daireler şu şekilde;
En uygun 3+1 taşınmaz; 597.520,00 TL peşinat, 120 ay vade ve 14.938 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.
En uygun 2+1 taşınmaz ise; 502.880 TL peşinat, 120 ay vade ve 12.572 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.
KONUTLARA BAŞVURULAR BAŞLADI
Kocaeli ilinde satılacak konutlara 20 Mayıs 2025 (bugün) tarihinde başvurular başladı. Son başvuru tarihi 28 Mayıs 2025 olarak açıklandı.
Başvuru bedeli 10.000 TL olarak duyurulurken, başvuru yapılacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. projenin ilindeki şubeler olarak belirtildi.
Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1olarak aktarıldı. Kura tarihi ise 12 Haziran 2025. Sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. Kocaeli ile Yarımca Şubesi olarak açıklandı. Bunun yanı sıra Türkiye genelindeki tüm şubelerde imzalama işleminin yapılabileceği belirtildi.
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 23 Haziran 2025 - 04 Temmuz 2025 olarak açıklandı. Yedek hak sahipleri içinse 14 Temmuz 2025 - 16 Temmuz 2025 olarak duyuruldu. Bu noktada yedek hak sahipleri için, asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıklarından sonra kalan konutlar için olduğu belirtildi.
TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DETAYLAR
Dairelerin Kocaeli Körfez ilçesi sınırlarında 1 yıldır ikamet edenlere ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olan kişilere satılacağı açıklandı.
TOKİ tarafından satılacak taşınmazlar için borç bakiyesinin tercih edilen peşinata göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödeneceği açıklanırken, borç bakiyesi ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacağı açıklandı.