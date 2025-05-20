TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi: Başvurular başladı, 150 adet üzeri daire satışa sunulacak

Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1olarak aktarıldı. Kura tarihi ise 12 Haziran 2025. Sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. Kocaeli ile Yarımca Şubesi olarak açıklandı. Bunun yanı sıra Türkiye genelindeki tüm şubelerde imzalama işleminin yapılabileceği belirtildi.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 23 Haziran 2025 - 04 Temmuz 2025 olarak açıklandı. Yedek hak sahipleri içinse 14 Temmuz 2025 - 16 Temmuz 2025 olarak duyuruldu. Bu noktada yedek hak sahipleri için, asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıklarından sonra kalan konutlar için olduğu belirtildi.