Tony Blair Ne zaman yönetti?

Blair, 1997 - 2007 yılları arasında Birleşik Krallık Başbakanlığı, 1994-2007 yılları arasında İşçi Partisi Başkanlığı yaptı. 1983-2007 yılları arasında Birleşik Krallık Parlamentosunda Sedgefield Milletvekili olarak yer aldı. 1997 yılında İşçi Partisi’nin (Labour Party) lideri olarak seçimleri kazandı ve 1997’den 2007’ye kadar (10 yıl) başbakanlık yaptı. Bu dönemde İngiltere’nin modernleşmesi, Avrupa Birliği ilişkileri, Irak Savaşı (2003) ve ABD ile yakın ittifakıyla anıldı.