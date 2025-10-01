Tony Blair, İskoçya doğumlu bir İngiliz siyasetçi ve avukattır. 1997–2007 arasında İngiltere Başbakanı olarak görev yaptı. “Yeni İşçi Partisi” lideri olarak İngiltere’yi modernleştirme iddiasıyla öne çıktı, ancak Irak Savaşı nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı. Blair’ın özellikle 2003-2011 yılları arasındaki Irak Savaşı sürecindeki rolü nedeniyle uluslararası mahkemede hesap vermesi gerektiğini savunanlar oldu. İşte Tony Blair’ın hayatı ve siyasi kariyeri.
Tony Blair, 6 Mayıs 1953'te İskoçya'nın Edinburgh kentinde doğmuş bir İngiliz siyasetçi, avukat ve devlet adamıdır. Britanya İşçi Partisi'nin (Labour Party) eski lideri ve Birleşik Krallık'ın eski Başbakanı olarak tanınır.
Tony Blair, tam adıyla Anthony Charles Lynton Blair, İngiliz siyasetçidir. Tony Blair, 6 Mayıs 1953’te İskoçya’nın Edinburgh şehrinde doğdu.
Tony Blair Hangi ülkeyi yönetti?
Blair, Birleşik Krallık’ın (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın oluşturduğu ülke) başbakanı olarak görev yaptı.
Tony Blair Ne zaman yönetti?
Blair, 1997 - 2007 yılları arasında Birleşik Krallık Başbakanlığı, 1994-2007 yılları arasında İşçi Partisi Başkanlığı yaptı. 1983-2007 yılları arasında Birleşik Krallık Parlamentosunda Sedgefield Milletvekili olarak yer aldı. 1997 yılında İşçi Partisi’nin (Labour Party) lideri olarak seçimleri kazandı ve 1997’den 2007’ye kadar (10 yıl) başbakanlık yaptı. Bu dönemde İngiltere’nin modernleşmesi, Avrupa Birliği ilişkileri, Irak Savaşı (2003) ve ABD ile yakın ittifakıyla anıldı.
Eski Genel Başkan John Smith'in ölümünden sonra yapılan 1994 İşçi Partisi liderlik seçiminde Başkan seçildi. 18 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarından sonra 1997 Birleşik Krallık genel seçimleri'nde İşçi Partisi'den Birleşik Krallık başbakanı seçildi. 2003 yılında Irak'ın işgaline, Amerika Birleşik Devletleri başkanı George W. Bush ile karar vermiş olması ülkesinde ve dünyada geniş kesimlerin tepkisini çekti. 10 Mayıs 2007'de, yani başbakanlığının 10 yıl 1 haftası dolduğunda seçim bölgesinde düzenlediği basın toplantısıyla 27 Haziran 2007'de başbakanlıktan ve İşçi Partisi Başkanlığından ayrılacağını duyurdu.
Aynı tarihte her iki görevi de maliye bakanı Gordon Brown'a devretti. 2007 yılında görevi Gordon Brown'a devretmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra 2010 yılında açılan ve İngiltere'nin Irak Savaşı'nda yaptıklarını araştıran soruşturmada kamuoyundan bilgi saklamak ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek ile itham edilmiş olup soruşturma devam etmektedir.