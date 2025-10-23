TRT 1 canlı yayınında bu akşam futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında saat 19.45'te başlayacak maçta Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Konferans Ligi'nde ise Samsunspor ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı karşısında galibiyet arayacak. Bu mücadele ise 22.00'da başlayacak. İki karşılaşma da hem TRT 1 hem de Tabii platformları üzerinden canlı izlenebilecek. Fenerbahçe-Stuttgart maçının ilk 11'i belli olurken, futbolseverler de TRT 1 kanalının canlı yayınını takip etmek için güncel frekans ayarlarını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Stuttgart ve Samsunspor- Dinamo Kiev maçları TRT 1 canlı yayını izleme sayfası ve maçlardan son dakika gelişmeler.
Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-Stuttgart maçı ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El-Khannouss
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.
İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.
Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.
Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.
Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.
Gözler kalecilerde
Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak Fatih Karagümrük mücadelesinde maç kadrosunda olan kaleci İrfan Can Eğribayat iyileşti. 27 yaşındaki file bekçisi, Stuttgart karşısında forma giyebilecek.
Teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatan, Fatih Karagümrük maçında da önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında seçim yapmakta zorlanıyor.
Shovkovskyi: "Samsunspor maçı kolay olmayacak"
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Samsunspor ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçının zor geçeceğini söyledi.
UEFA Konferans Ligi 2. hafta müsabakasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Dinamo Kiev’de Teknik Direktör Oleksandr Shovkovskyi, maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumu’ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Shovkovskyi, "Bu gece Ukrayna ve Kiev için zor geçti. 2 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Elektrik kesintisi ve birçok sorun yaşıyoruz. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım yaşadığımız sorunları herkes anlıyordur. Birkaç oyuncumuz bizle olmayacak çünkü ligde bir sonraki maçı kazanmamız gerekiyor. Samsunspor çok iyi bir oyun oynuyor. Agresif ve göze hoş gelen bir oyunları var. Onların oyunlarını anlamamız lazım. Çok iyi transferler de yaptılar. Futbol çok farklı bir takım oyunu. Samsunspor maçında kimin oynayıp oynamayacağını hoca olarak ben karar veriyorum" dedi.
Samsunspor maçından beklentisi hakkındaki soruya cevap veren Shovkovskyi, şunları söyledi: "Türkiye’de oynamak her zaman çok zor. Burada futbol çok önemli görünüyor. Daha önce Galatasaray’la oynadık ve tüm takımlar çok agresif oynuyor. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Umarım gecemiz güzel geçer. Ukrayna bizim."
Ayrıca aynı basın toplantısında yer alan Dinamo Kiev kalecisi Ruslan Neshcheret, takımlarının son haftalarda gösterdiği kötü performansla ilgili olarak, "Biz profesyoneliz. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bazen kötü sonuçlar alabiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. O maçlarda genelde son dakikalarda goller yedik. O nedenle galip gelemedik" diye konuştu.
TRT 1 4A Türksat uydu için frekans ayarları
TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde ayarlanmalı:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin. Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.
Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.
Bu ayarları yaptıktan sonra maçları uydu üzerinden TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Tabii Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?
Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.
tabii'yi televizyonumda nasıl izleyebilirim?
Televizyonunda tabii izlemek için tabii uygulamasını Android TV, Google TV ve Apple TV için ilgili uygulama mağazalarından indirebilirsin.
tabii'ye webOS (LG), Tizen (Samsung) ve Vestel işletim sistemli Akıllı TV'lerden de erişebilirsin.