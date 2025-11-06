TRT 1 Canlı İzle 6 Kasım: Viktoria Plzen - Fenerbahçe FB maçı tabii spor canlı yayın izle! Fenerbahçe Avrupa'da galibiyet arıyor

Martin Hysky yönetiminde çıkışa geçti

Viktoria Plzen, Çekya Ligi’nde bu sezon 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında teknik direktör değişikliğine giden Çekya ekibinde, Martin Hysky 3’ü lig, 1’i Avrupa Ligi, 1’i de yerel kupa olmak üzere son 5 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Plzen ekibi, ligde 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Takımda Rafiu Durosinmi, tüm kulvarlarda 11 golle takımının en golcü ismi olarak ön plana çıktı. Matej Vydra 9 gollük katkı sağlarken Ganalı oyuncu Prince Kwabena Adu’nun ise 6 golü bulunuyor.





Avrupa golcüsü Kerem Aktürkoğlu

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde attığı 4 golün 3’üne imza attı. Kerem, Nice maçında 2, Stuttgart maçında 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde en önemli pay sahibi oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu 3 maça da 11’de başladı.





Allard Lindhout düdük çalacak

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout’un yardımcılıklarını Rogier Honig ile Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Dennis Higler görev yapacak. Higler’e AVAR’da ise Richard Martens eşlik edecek.