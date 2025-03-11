UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı bugün başlıyor. Bu akşam oynanacak dört maçtan ikisi TRT'nin dijital platformu Tabii Spor ve Tabii Spor1 kanalından canlı yayınlanacak. Liverpool-PSG maçı Tabii Spor kanalından, İnter-Feyenoord maçı ise Tabii Spor1 kanalından futbolseverlerle buluşacak. Peki Tabii Spor kanalı canlı nasıl izlenir? Tabii Spor şifreli mi şifresiz mi?
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de futbol coşkusu devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam dört maç ile başlayacak. Karşılaşmalar TRT ve TRT'nin dijital uygulaması Tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Bugün ve yarın oynanacak maçlar ile çeyrek finale kalacak takımların belli olacak. TRT Tabii Spor ve Tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak maçları izlemek için sayfamızdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. İşte Tabii Spor canlı izleme ekranı.
TRT TABİİ SPOR CANLI NASIL İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanıyor. Maçları canlı izlemek için Tabii platformuna ücretli üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin ardından Tabii Spor yada Spor 1, 2 gibi çeşitli futbol kanallarını canlı izlemek mümkün olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI
23:00 B.Leverkusen (0) - (3) B.Münih (TRT Spor)
23:00 Liverpool (1) - (0) Psg (tabii spor)
20:45 Barcelona (1) - (0) Benfica (TRT Spor)
23:00 Inter (2) - (0) Feyenoord (tabii spor 1)
Tabii nedir?
tabii, TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur. Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir.
tabii ücretsiz paket içeriğinde neler bulunuyor?
Ücretsiz paket ile TRT içeriklerini ve TRT canlı yayın kanallarını (mümkün olan ülkelerde) reklamlı olarak izleyebilirsin.
Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?
Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.
tabii'yi televizyonumda nasıl izleyebilirim?
Televizyonunda tabii izlemek için tabii uygulamasını Android TV, Google TV ve Apple TV için ilgili uygulama mağazalarından indirebilirsin.
tabii'ye webOS (LG), Tizen (Samsung) ve Vestel işletim sistemli Akıllı TV'lerden de erişebilirsin.