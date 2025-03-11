TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de futbol coşkusu devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam dört maç ile başlayacak. Karşılaşmalar TRT ve TRT'nin dijital uygulaması Tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Bugün ve yarın oynanacak maçlar ile çeyrek finale kalacak takımların belli olacak. TRT Tabii Spor ve Tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak maçları izlemek için sayfamızdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. İşte Tabii Spor canlı izleme ekranı.