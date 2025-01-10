Ferdi Tayfur, damadı Muhammet Aydı’ın Tuğçe Tayfur ile evlenmesine karşı çıkmıştı ve kızının nikahına da katılmamıştı. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan boşanacağı iddia edildi. Peki Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'dan boşanacağı doğru mu? Tuğçe Tayfur hangi mesajı paylaştı? İşte detaylar.
Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç ünlü sanatçı ve kızı Tuğçe Tayfur’un arasındaki krizin damat Muhammet Aydın yüzünden çıktığını söyledi. Tamgüç “Ferdi Bey, Tuğçe Hanım’ın evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Muhammet Bey aradı. Hem bana hem Ferdi Abi’ye küfürler etti” diyerek iddiada bulundu.
Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın boşanıyor mu?
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın, 2023'te Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmişti. Ünlü sanatçı, bu evliliğe karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan boşanacağı iddia edildi.
Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz sene ağustos ayında uzun süredir sevgili olduğu Muhammet Aydın ile Sivas'ta dünyaevine girmişti. Evliliklerinden kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan 36 yaşındaki Tuğçe Tayfur, 18 Haziran 2024'te ise Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına almıştı. Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklamıştı. Eşi Muhammet Aydın'ı etiketleyen Tuğçe Tayfur, "Aileye +1 daha yazalım Muhammet bey, abla oluyorum gülüşü" paylaşımında bulunmuştu.
Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ile boşanacakları iddia edildi. Magazin gündeminde konuşulan iddiaya çift boşanma kararı aldı. Tayfur'un eşiyle birlikte olduğu fotoğrafları Instagram hesabından kaldırdığı ve çiftin birbirlerini takipten çıktığı görüldü. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.
Tayfur, şarkıcı Nilüfer'in İnkar Etme şarkısıyla birlikte paylaştığı mesajında; ''Kimsenin hiçbir şeyi yanlışlıkla yapmadığını, her şeyin göze almak ve gözden çıkartmakla ilgili olduğu gerçeğini kabullenin.'' notunu yazdı.
Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla şaşırtmıştı. Usta sanatçı, Instagram sayfasından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajını yayınlamıştı.
İddialar hakkında herhanfi bir açıklama gelmezken, Tuğçe Tayfur son paylaşımında; "Neşet Ertaş demiş ki; Sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" sözleriyle dikkat çekti.
2 Ocak’ta vefat eden Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın sunumuyla Kanal D’de ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur’un arasındaki krizin damat Muhammet Aydın yüzünden çıktığını da söyleyen Tamgüç “Ferdi Bey, Muhammet Aydın’ın Tuğçe Hanım’la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım’la beraber aradı Muhammet Bey. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu” diye konuştu.