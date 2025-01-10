Tayfur, şarkıcı Nilüfer'in İnkar Etme şarkısıyla birlikte paylaştığı mesajında; ''Kimsenin hiçbir şeyi yanlışlıkla yapmadığını, her şeyin göze almak ve gözden çıkartmakla ilgili olduğu gerçeğini kabullenin.'' notunu yazdı.

Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla şaşırtmıştı. Usta sanatçı, Instagram sayfasından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajını yayınlamıştı.