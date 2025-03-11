Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, "Yılmaz" soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 174 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Soyadı "Kaya" olanların sayısı 894 bin 360, "Demir" soyadlıların sayısı ise 871 bin 107 kişi olarak tespit edildi.





Diğer yaygın kullanılan 7 soyadı ve kullanan kişi sayısı ise şöyle:

"Çelik 714 bin 184 kişi, Yıldız 693 bin 634 kişi, Şahin 685 bin 727 kişi, Yıldırım 664 bin 229 kişi, Öztürk 585 bin 53 kişi, Aydın 579 bin 161 kişi, Özdemir 554 bin 724 kişi."

Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.







