Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde en büyüğü 5.3 olmak üzere toplam 1513 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 108’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olurken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi ile ilgili riskli bölgeleri tespit ettiklerini ve bir harita üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Peki Türkiye'de tsunami riski fazla olan yerler hangileri? İşte tsunami riski düşük ve yüksek olan yerler.

1 /6 Ege Denizi'nde 4.2 ve 5.0 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, günlerdir beşik gibi sallanan Ege Denizi ile ilgili riskli bölgeleri tespit ettiklerini ve bir harita üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Peki Türkiye'de tsunami riski fazla olan yerler hangileri? İşte tsunami riski düşük ve yüksek olan yerler:

2 /6 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi’ndeki Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınasına dikkat çekti. Özçelik, bu sismik aktivitelerin, Türkiye ve Yunanistan kıyılarındaki taşkın ve tsunami risklerini artırdığını belirterek, riskli bölgeleri detaylı şekilde haritaladıklarını söyledi. Ayrıca, Ege kıyılarındaki taşkın risk alanlarının geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade etti.

3 /6 28 Ocak’ta başlayan Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin, Yunanistan ve Türkiye kıyılarında tsunami riskine yol açabileceği uyarısı yapıldı. Özçelik, "Santorini çevresindeki sismik aktiviteler, Ege’deki adalar ve Türkiye’nin güney kıyılarındaki bazı bölgeleri tehdit ediyor" dedi. Özçelik ve ekibi, bu bölgelerdeki deniz taşkınlarına karşı riskli alanları metre metre belirledikleri bir harita hazırladıklarını açıkladı. 6 Şubat’ta gerçekleşen depremin ardından, İskenderun ve Muğla'nın Köyceğiz kıyıları gibi bölgelerde deniz taşkınları gözlemlendi.

4 /6 TÜRKİYE’DE TSUNAMİ RİSKİ OLAN ALANLAR NERELERDE? Doç. Dr. Özçelik, hazırladıkları harita ile İzmir, Kuşadası, Güllük Körfezi ve diğer Ege kıyılarındaki taşkın alanlarını net bir şekilde belirlediklerini ifade etti. Özçelik, İzmir’in iç körfezde yer alması ve adaların kıyı şeridini koruması nedeniyle tsunami riskinin düşük olduğunu vurguladı.

5 /6 Özçelik, "En yüksek risk Bodrum 'un güney kesimlerinde ve Datça Yarımadas ı'nın uç noktalarında görülüyor" dedi. Ayrıca, Girit, Rodos ve Mora Yarımadası gibi Yunan adalarının da tsunamik etkilerden etkilenecek bölgeler arasında olduğunu belirtti.