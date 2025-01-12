Türkiye'deki kayak merkezleri, Kayak turizmi hangi illerde yapılır Kayak merkezlerinin güzelliği başta olmak üzere kışın tatile çıkmak için sayılabilecek daha çok fazla sebep var. Türkiye'de kayak severler için birçok harika destinasyon bulunuyor. Bahsettiğiniz şehirler, her biri farklı özellikleriyle öne çıkan kayak merkezlerine ev sahipliği yapıyor.