Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme döneminde yeni bir tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Peki ek tercih hakkı kimlerde bulunur? YKS ek tercih taban puanları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından şimdi sırada üniversite yerleştirme işlemleri yer alıyor. Merkezi yerleştirme sonuçlarında herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih döneminde boşalan kontenjanlar için başvuru yapabilirler. Peki Üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih yapabilir mi? İşte detaylar.
Üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih yapabilir mi?
Merkezi yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler ek yerleştirme için başvuru yapamayacak. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ek yerleştirmeden faydalanamayacak.
2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak
Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.
YKS ek tercihler nasıl yapılır?
YKS ek tercihleri ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanların yayınlanması ile birlikte buradaki boş kontenjanlar ve yönergeler doğrultusunda yapılır.
YKS ek tercih taban puanları açıklandı mı?
YKS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor.
Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.