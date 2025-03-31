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Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir? Volkan Konak'ın çocukları kimler, adları ne? İşte hayatı hakkında bilgiler...

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir? Volkan Konak'ın çocukları kimler, adları ne? İşte hayatı hakkında bilgiler...

13:1331/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şarkıcı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. KKTC Sağlık Bakanlığı, sahnede rahatsızlanan Konak’a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Sanatçının vefat haberinin ardından, eşi Selma Konak hakkında da çeşitli araştırmalar başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde konser verdiği sırada fenalaşan ünlü şarkıcı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konak’ın sahnede rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Sahnede rahatsızlanan Konak'a ilk müdahale konser alanında yapıldı.

Kalp masajı uygulandığı öğrenilen usta sanatçı, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selma Konak Kaç Yaşında?

Selma Konak'ın doğum yılı ve yaşı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

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