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Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro Türkiye'de ön satışa açıldı!

Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro Türkiye'de ön satışa açıldı!

18:379/01/2025, Perşembe
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Xiaomi yeni amiral gemisi POCO X7 ve POCO X7 Pro'yu resmen duyurdu. Yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çeken özellikleri arasında 90W ultra hızlı şarş ve 6000 mAH pil gücü yer alıyor. CrystalRes 1,5 K 120 Hz AMOLED ekran ise fark yaratan diğer bir yenilik olarak karşımıza çıkmakta. Peki Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yeni POCO X7 teknik özellikleri ve satış fiyatları...

Teknoloji şirketi Xiaomi yeni akıllı telefon modeli olan POCO X7 ve POCO X7 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirerek ön satışa çıkardı. Ülkemizde de tercih edilen telefon markalarından biri olan Xiaomi'nin yeni modeli POCO X7 modellerinin teknik özelliklerini ve satış fiyatını sizler için hazırladık. İşte yeni Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro hakkındaki tüm detaylar...





POCO X7 VE X7 Pro TÜRKİYE SATIŞ FİYATI



POCO X7 8GB+256GB: 15.999 TL

POCO X7 12GB+512GB: 17.999 TL

POCO X7 Pro 8GB+256GB: 19.799 TL

POCO X7 Pro 12GB+512GB: 22.499 TL

POCO X7 Pro Iron Man sürümü: 23.999 TL






ÖN SİPARİŞE ÖZEL HEDİYELER


POCO X7 ve X7 Pro 5G, Türkiye'de ön siparişe özel temel model için 1.000 TL, Pro içinse 1.200 TL indirimle sunuluyor. Diğer tarafta 16 Ocak'a kadar sürecek ön sipariş döneminde 300 TL değerinde PUBG Mobile UC hediye edilecek. Ayrıca X7 Pro'nun Iron Man sürümü de ekstra olarak 120W şarj aleti hediyesi ile geliyor.

POCO X7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



EKRAN

6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran

Çözünürlük: 2712 x 1220 (1,5K çözünürlük)

Yenileme hızı: 120 Hz'e kadar

Dokunmatik örnekleme hızı: Maksimum 480 Hz

Parlaklık: 500 nit (tipik), 1200 nit (HBM parlaklığı),

3000 nit (en yüksek parlaklık)

İŞLEMCİ

Dimensity 7300-Ultra

4 nm üretim süreci

CPU: Sekiz çekirdekli CPU, 2,5 GHz'e kadar

GPU: Mali-G615 MC2

RAM

8 GB / 12 GB LPDDR4X

DEPOLAMA

256 GB / 512 GB UFS2.2

ARKA KAMERA

50 MP OIS destekli ana kamera

OIS

f/1,5

4'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama

8 MP ultra geniş açılı kamera

f/2,2

2 MP makro kamera

f/2,4

ÖN KAMERA

20 MP ön kamera

f/2,2

Pil 5.110 mAh, 45W turbo şarj

İŞLETİM SİSTEMİ

Xiaomi HyperOS

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

162,33 x 74,42 x 8,4 mm, 185,5 g

POCO X7 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ


EKRAN

6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran

Çözünürlük: 2712 x 1220 (1,5 K çözünürlük)

Yenileme hızı: 120 Hz'ye kadar

Dokunmatik örnekleme hızı: 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı,

2560 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı,

16x süper çözünürlüklü dokunuş

*2560 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı

yalnızca Oyun Turbo modu açıkken desteklenir.

AdaptiveSync ekran

Parlaklık: 700 nit (tipik), 1400 nit (HBM parlaklığı),

3200 nit (en yüksek parlaklık)

İŞLEMCİ

Dimensity 8400-Ultra

4 nm üretim işlem gücü

Merkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli 3,25 GHz'ye kadar

Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G720

RAM

8 GB + 12 GB LPDDR5X

DEPOLAMA

256 GB + 512 GB Evrensel Flaş Depolama (UFS) 4.0

ARKA KAMERA

50 MP OIS destekli ana kamera

OIS

f/1,5

4'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama

1/1,95 inç sensör boyutu

6 P lens

8 MP ultra geniş açılı kamera

f/2,2

ÖN KAMERA

20 MP ön kamera

OV20B (1/4 inç sensör boyutu)

f/2,2

4 p lens

PİL

6.000 mAh, 90W ultra hızlı şarj

İŞLETİM SİSTEMİ

Xiaomi HyperOS 2

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

160,75 x 75,24 x 8,29 mm, 195g


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