Xiaomi yeni amiral gemisi POCO X7 ve POCO X7 Pro'yu resmen duyurdu. Yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çeken özellikleri arasında 90W ultra hızlı şarş ve 6000 mAH pil gücü yer alıyor. CrystalRes 1,5 K 120 Hz AMOLED ekran ise fark yaratan diğer bir yenilik olarak karşımıza çıkmakta. Peki Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yeni POCO X7 teknik özellikleri ve satış fiyatları...

1 /5 Teknoloji şirketi Xiaomi yeni akıllı telefon modeli olan POCO X7 ve POCO X7 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirerek ön satışa çıkardı. Ülkemizde de tercih edilen telefon markalarından biri olan Xiaomi'nin yeni modeli POCO X7 modellerinin teknik özelliklerini ve satış fiyatını sizler için hazırladık. İşte yeni Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro hakkındaki tüm detaylar...







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POCO X7 VE X7 Pro TÜRKİYE SATIŞ FİYATI



POCO X7 8GB+256GB: 15.999 TL POCO X7 12GB+512GB: 17.999 TL POCO X7 Pro 8GB+256GB: 19.799 TL POCO X7 Pro 12GB+512GB: 22.499 TL POCO X7 Pro Iron Man sürümü: 23.999 TL









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ÖN SİPARİŞE ÖZEL HEDİYELER

POCO X7 ve X7 Pro 5G, Türkiye'de ön siparişe özel temel model için 1.000 TL, Pro içinse 1.200 TL indirimle sunuluyor. Diğer tarafta 16 Ocak'a kadar sürecek ön sipariş döneminde 300 TL değerinde PUBG Mobile UC hediye edilecek. Ayrıca X7 Pro'nun Iron Man sürümü de ekstra olarak 120W şarj aleti hediyesi ile geliyor.

4 /5 POCO X7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



EKRAN 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran Çözünürlük: 2712 x 1220 (1,5K çözünürlük) Yenileme hızı: 120 Hz'e kadar Dokunmatik örnekleme hızı: Maksimum 480 Hz Parlaklık: 500 nit (tipik), 1200 nit (HBM parlaklığı), 3000 nit (en yüksek parlaklık) İŞLEMCİ Dimensity 7300-Ultra 4 nm üretim süreci CPU: Sekiz çekirdekli CPU, 2,5 GHz'e kadar GPU: Mali-G615 MC2 RAM 8 GB / 12 GB LPDDR4X DEPOLAMA 256 GB / 512 GB UFS2.2 ARKA KAMERA 50 MP OIS destekli ana kamera OIS f/1,5 4'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama 8 MP ultra geniş açılı kamera f/2,2 2 MP makro kamera f/2,4 ÖN KAMERA 20 MP ön kamera f/2,2 Pil 5.110 mAh, 45W turbo şarj İŞLETİM SİSTEMİ Xiaomi HyperOS BOYUTLAR VE AĞIRLIK 162,33 x 74,42 x 8,4 mm, 185,5 g