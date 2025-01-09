Xiaomi yeni amiral gemisi POCO X7 ve POCO X7 Pro'yu resmen duyurdu. Yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çeken özellikleri arasında 90W ultra hızlı şarş ve 6000 mAH pil gücü yer alıyor. CrystalRes 1,5 K 120 Hz AMOLED ekran ise fark yaratan diğer bir yenilik olarak karşımıza çıkmakta. Peki Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yeni POCO X7 teknik özellikleri ve satış fiyatları...
Teknoloji şirketi Xiaomi yeni akıllı telefon modeli olan POCO X7 ve POCO X7 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirerek ön satışa çıkardı. Ülkemizde de tercih edilen telefon markalarından biri olan Xiaomi'nin yeni modeli POCO X7 modellerinin teknik özelliklerini ve satış fiyatını sizler için hazırladık. İşte yeni Xiaomi POCO X7 ve POCO X7 Pro hakkındaki tüm detaylar...
POCO X7 VE X7 Pro TÜRKİYE SATIŞ FİYATI
POCO X7 8GB+256GB: 15.999 TL
POCO X7 12GB+512GB: 17.999 TL
POCO X7 Pro 8GB+256GB: 19.799 TL
POCO X7 Pro 12GB+512GB: 22.499 TL
POCO X7 Pro Iron Man sürümü: 23.999 TL
ÖN SİPARİŞE ÖZEL HEDİYELER
POCO X7 ve X7 Pro 5G, Türkiye'de ön siparişe özel temel model için 1.000 TL, Pro içinse 1.200 TL indirimle sunuluyor. Diğer tarafta 16 Ocak'a kadar sürecek ön sipariş döneminde 300 TL değerinde PUBG Mobile UC hediye edilecek. Ayrıca X7 Pro'nun Iron Man sürümü de ekstra olarak 120W şarj aleti hediyesi ile geliyor.
POCO X7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
EKRAN
6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran
Çözünürlük: 2712 x 1220 (1,5K çözünürlük)
Yenileme hızı: 120 Hz'e kadar
Dokunmatik örnekleme hızı: Maksimum 480 Hz
Parlaklık: 500 nit (tipik), 1200 nit (HBM parlaklığı),
3000 nit (en yüksek parlaklık)
İŞLEMCİ
Dimensity 7300-Ultra
4 nm üretim süreci
CPU: Sekiz çekirdekli CPU, 2,5 GHz'e kadar
GPU: Mali-G615 MC2
RAM
8 GB / 12 GB LPDDR4X
DEPOLAMA
256 GB / 512 GB UFS2.2
ARKA KAMERA
50 MP OIS destekli ana kamera
OIS
f/1,5
4'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama
8 MP ultra geniş açılı kamera
f/2,2
2 MP makro kamera
f/2,4
ÖN KAMERA
20 MP ön kamera
f/2,2
Pil 5.110 mAh, 45W turbo şarj
İŞLETİM SİSTEMİ
Xiaomi HyperOS
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
162,33 x 74,42 x 8,4 mm, 185,5 g
POCO X7 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
EKRAN
6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran
Çözünürlük: 2712 x 1220 (1,5 K çözünürlük)
Yenileme hızı: 120 Hz'ye kadar
Dokunmatik örnekleme hızı: 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı,
2560 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı,
16x süper çözünürlüklü dokunuş
*2560 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı
yalnızca Oyun Turbo modu açıkken desteklenir.
AdaptiveSync ekran
Parlaklık: 700 nit (tipik), 1400 nit (HBM parlaklığı),
3200 nit (en yüksek parlaklık)
İŞLEMCİ
Dimensity 8400-Ultra
4 nm üretim işlem gücü
Merkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli 3,25 GHz'ye kadar
Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G720
RAM
8 GB + 12 GB LPDDR5X
DEPOLAMA
256 GB + 512 GB Evrensel Flaş Depolama (UFS) 4.0
ARKA KAMERA
50 MP OIS destekli ana kamera
OIS
f/1,5
4'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama
1/1,95 inç sensör boyutu
6 P lens
8 MP ultra geniş açılı kamera
f/2,2
ÖN KAMERA
20 MP ön kamera
OV20B (1/4 inç sensör boyutu)
f/2,2
4 p lens
PİL
6.000 mAh, 90W ultra hızlı şarj
İŞLETİM SİSTEMİ
Xiaomi HyperOS 2
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
160,75 x 75,24 x 8,29 mm, 195g