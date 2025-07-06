Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı da belli oldu. Temmuz ayından itibaren ödenecek sosyal yardımlar da buna bağlı olarak artırıldı. Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar bu ay zamlı ödenecek. Peki yaşlı ve engelli maaşı Temmuz 2025’te ne zaman yatacak? Zam sonrası 65 aylığı yeni tutar ne kadar oldu? Hisse oranına göre engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?