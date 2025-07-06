Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni memur maaş katsayısı belli oldu. Buna bağlı olarak engelli yardımı, ile yaşlı maaşı zamlandı. engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasındaki kişilere ödenen engelli aylığı tutarı 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek. 65 yaş aylığı, temmuz ayından itibaren 5.390,39 TL’ye yükselecek. Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçiyor. Peki yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Hisse oranına göre engelli maaşı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı da belli oldu. Temmuz ayından itibaren ödenecek sosyal yardımlar da buna bağlı olarak artırıldı. Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar bu ay zamlı ödenecek. Peki yaşlı ve engelli maaşı Temmuz 2025’te ne zaman yatacak? Zam sonrası 65 aylığı yeni tutar ne kadar oldu? Hisse oranına göre engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
65 yaş aylığı ne kadar oldu?
65 yaş aylığı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli, dul ve yetim aylığı almamak, kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri 7.368,22 TL’den az olduğu için muhtaç olduğuna karar verilmiş olmak gerekiyor. Bu yıl ocak – haziran döneminde 4.664,18 TL olan 65 yaş aylığı, temmuz ayından itibaren 5.390,39 TL’ye yükselecek.
Engelli maaşı ne kadar oldu?
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlara engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ödeniyor. Bu aylığı alabilmek için 2025 yılında hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 7.368,22 TL’den az olması şartı aranıyor.
Bu kapsamda, engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasındaki kişilere ödenen engelli aylığı tutarı 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek. Engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların engelli aylığı ise 5.584,91 TL’den 6.454,48 TL’ye çıkacak.
Yaşlı ve engelli aylıkları ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.
Engelli ve yaşlıların her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda temmuz ayı için 3,46 milyar lira yaşlı aylığı, 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.