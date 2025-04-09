Nisan ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Nisan ayında ılık giden havaların ardından sıcaklıklarda sert düşüş meydana geldi. Yaz ayları yaklaşırken sıcaklıkların ne zaman artacağı merak ediliyor. Peki Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde sıcaklıklar artacak mı? İşte ayrıntılar...
Bahar sıcaklıkları yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Ani sıcaklık düşüşüyle İstanbul'da kış geri döndü. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini açıkladı. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? İşte İstanbul'da 15 günün hava durumu tahminleri...
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
İstanbul'da Nisan ayının başlarında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde artış gösterecek.
Meteoroloji uzmanlarına göre, Türkiye genelinde yaşanan bu soğuk hava dalgası, mevsim normallerinin 8 ila 12°C altında seyrediyor ve şubat ayı sonlarındaki kış koşullarını andırıyor. Ancak, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru kademeli olarak artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıkların 14 derece ve üstüne çıkması bekleniyor.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olacak yağışların, gece karla karışık yağmur ve kar, perşembe günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'deki yağışların ise yarın sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
9 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu alarm verdiği iller sırasıyla Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ oldu.