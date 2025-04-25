İnfaz düzenlemesi yasasında son durum ve gelişmeler merak ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınları, genel af çıkacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Af beklentisi ile ilgili ise son dakika açıklama Bakan Tunç'tan gelmişti. Peki, Yargı paketi Meclis’ten geçti mi, mahkumlara iyi hal, genel af, kısmi af ve şartlı tahliye çıkacak mı? İşte Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son dakika gelişmeleri.
Af yasası olarak da bilinen infaz düzenlemesinde son durum mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Bakan Tunç, yargı paketi infaz düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 10. yargı paketi maddelerinde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? sorularının yanıtına yönelik bilgiler.
İNFAZ YASASINDA SON DURUM
10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.
Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.
YENİ YARGI PAKETİ İLE NELER DEĞİŞECEK?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.
KISMİ AF VEYA GENEL AF ÇIKACAK MI? BAKAN TUNÇ'TAN YENİ AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen ‘Yargı ve İş Dünyası’ başlıklı sempozyuma katıldı, açılış konuşmasını yaptı. Bakan Tunç, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil” diyen Bakan Tunç, “Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.
Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil. Covid izni vardı; 2023 yılının 31 Temmuz’unda bu sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesinin sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi Meclisimiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. 31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde, yargılaması uzun sürdüğü için, kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Şimdi bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibarıyla yararlananlardan önce suç işleyenler ama ‘Benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım’ diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis’in takdirinde olan bir husus. Milletvekillerimiz elbette ki bu talepleri değerlendirecek. Biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz” ifadelerini kullandı.
55 MADDELİK PAKET HAZIR
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, yeni taslak paket hazır. Bu taslak ilgili bakanlıklara gönderildi ve görüşe açıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Daha önceki yargı paketlerinden çıkarılan infaz düzenlemeleri 10’uncu pakette yer alıyor. Pakette, 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme var. Kanun teklif taslağı yürütme ve yürürlük dahil toplam 55 maddeden oluşuyor.
CEZANIN 1/5’İ YATILACAK
Pakete göre, ilke olarak hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için cezalarının belirli bir süresini yani koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az 1/5’ini mutlaka cezaevinde geçirmeleri gerektiği kabul ediliyor. Bu durumda örneğin 1 yıl ceza alan 2.5 ay, 6 ay ceza alan 1 ay, 3 ay ceza alan 18 gün, 1 ay ceza alan 6 gün cezaevinde kalacak.
20 BİN KİŞİYE ŞARTLI TAHLİYE
Hükümetin üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Hürriyet'in haberine göre yeni düzenlemeyle, özellikle mükerrer suçlardan hüküm giyen binlerce mahkûmu yakından ilgilendiriyor. Taslağa göre, “iyi hal” değerlendirmesiyle 20 bin kişiye şartlı tahliye kapısı açılacak.
Mevcut infaz sistemine göre, aynı suçu birden fazla kez işleyen kişiler, ceza indirimi ya da denetimli serbestlik gibi haklardan faydalanamıyor. Örneğin; ikinci kez suç işleyen biri cezasının en az üçte ikisini, üçüncü kez suç işleyen ise cezasının tamamını cezaevinde çekmek zorunda kalıyor. Bu durum, hükümlülerin cezaevinde iyi hal kriterlerini sağlayamamasına neden oluyor.
Yeni düzenleme, bu çıkmazı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Artık mükerrer suçlular da cezaevindeki tutum ve davranışlarına göre "iyi hal" kapsamına alınabilecek. Böylece şartlı tahliye mekanizmasından yararlanmaları mümkün hâle gelecek.