Yeni yılda vergi ve harçlar değişiyor: 2026'da IMEI, pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri ne kadar olacak? İşte beklenen rakamlar

Türkiye, yeni yıl yaklaşırken yeniden değerleme oranına kilitlendi. Vergi, harç ve cezalarda 2026’da uygulanacak artış oranını belirleyecek Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Uzmanlara göre oran yüzde 22–24 aralığında olacak. Bu oran; pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti ve yurtdışı çıkış harcı gibi kalemlerde önemli zamları beraberinde getirecek. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Ekonomide gözler YDO oranında
Türkiye, kasım ayının ilk haftasında enflasyon verilerine odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek yeni bir oranı da belirleyecek: Yeniden Değerleme Oranı (YDO).
Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasına göre belirlenen bu oran, vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışın temelini oluşturuyor. 2026 yılına sayılı aylar kala, YDO oranı başta pasaport, ehliyet, kimlik, trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), IMEI kayıt ücreti ve yurtdışı çıkış harcı olmak üzere birçok kalemde yeni ücretlerin habercisi olacak.
IMEI, kimlik, ehliyet, pasaport ücretleri değişecek
Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Ekim ayı enflasyonunun %2,5 ila %2,69 arasında artması, yıllık enflasyonun ise %33,05 civarına gerilemesi bekleniyor. Bu veriler ışığında, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirlenecek Yeniden Değerleme Oranı’nın %22–24 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Eğer oran %23 olarak açıklanırsa, yeni yılda vatandaşın ödeyeceği bazı ücretler şu şekilde güncellenecek:
IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL
Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL
A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL
B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL
3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL
10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL
Yemek kartı ücreti: 240 TL → 295 TL
Cumhurbaşkanı’nın oranı değiştirme yetkisi var
Belirlenen YDO oranı otomatik olarak yürürlüğe gelse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oranı artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor. Geçmiş yıllarda bu yetki zaman zaman özellikle harç ve MTV gibi kalemlerde kullanılmış, oranlar kısmen aşağı çekilmişti.
Bu nedenle, 2026 yılına ilişkin kesin artış oranları Resmî Gazete’de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazanacak.
Uzmanlardan uyarı: “2026 mali yükü ağırlaşabilir”
Ekonomi uzmanları, açıklanacak YDO oranının sadece pasaport ve ehliyet ücretlerini değil, yüzlerce farklı kalemi etkilediğine dikkat çekiyor. Vergi, ceza, noter harcı, tapu işlemleri ve araç muayene ücretleri gibi pek çok kalem, aynı oranda artış gösterecek.
Dolayısıyla, 2026 bütçesinde vatandaşın mali yükü geçtiğimiz yıla göre belirgin biçimde artacak. Özellikle yüksek artış beklenen IMEI kayıt ücreti ve yurtdışı çıkış harcı, yıl sonuna kadar yoğun talep görmeye devam edecek.
Yeni tarifeler ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasının ardından, yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Bu tarihten önce yapılan başvurularda mevcut ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek.
Vatandaşların, pasaport veya ehliyet yenileme işlemlerini yıl bitmeden tamamlaması, yeni zamdan etkilenmemeleri açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.