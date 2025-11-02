Yeni yılda vergi ve harçlar değişiyor: 2026'da IMEI, pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri ne kadar olacak? İşte beklenen rakamlar

Cumhurbaşkanı’nın oranı değiştirme yetkisi var





Belirlenen YDO oranı otomatik olarak yürürlüğe gelse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oranı artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor. Geçmiş yıllarda bu yetki zaman zaman özellikle harç ve MTV gibi kalemlerde kullanılmış, oranlar kısmen aşağı çekilmişti.





Bu nedenle, 2026 yılına ilişkin kesin artış oranları Resmî Gazete’de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazanacak.