ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?





YKS başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin ücret ödemelerine ilişkin süreç merak konusu oldu. ÖSYM’nin resmi bilgilendirmelerine göre, sınavlarda görevli personele yapılacak ödemeler genellikle sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde hesaplara aktarılıyor.

Bu uygulama, sadece YKS değil, ÖSYM tarafından organize edilen tüm sınavlar için geçerli.



