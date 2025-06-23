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ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman, ne kadar yatacak? 2025 gözetmen ücretleri sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman, ne kadar yatacak? 2025 gözetmen ücretleri sorgulama nasıl yapılır?

Tuğba Güner
08:4523/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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YKS sınavı 21-22 Haziran günlerinde binlerce personelin de görev almasıyla düzenlendi. Gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi gibi görevlilerin alacağı ücretler farklılık gösteriyor. Öğretmenler, akademik personeller ve yöneticiler sınavlarda görev yapıyor. Sınavlarda görev alanlara belirlenen tarihlerde ödeme yapılacak. Peki YKS gözetmen ücreti 2025 ne kadar? YKS sınav görevli ücreti ne zaman yatacak? İşte, sınav ücretlerine ilişkin detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 333 bin 836 kişi görev aldı. Peki, ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? Gözetmen ücretleri sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?


YKS başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin ücret ödemelerine ilişkin süreç merak konusu oldu. ÖSYM’nin resmi bilgilendirmelerine göre, sınavlarda görevli personele yapılacak ödemeler genellikle sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde hesaplara aktarılıyor.

Bu uygulama, sadece YKS değil, ÖSYM tarafından organize edilen tüm sınavlar için geçerli.


Bina Yöneticisi 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL

Salon Başkanı 1.338 TL

Gözetmen 1.223 TL

Yedek Gözetmen 1.070 TL

Sınavlarda görev yapan personelin ücretleri, sınav kurallarına uygun olarak sınav tarihinden yaklaşık bir hafta sonra banka hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler, memur maaş katsayısına dayalı olarak hesaplanıyor ve bu doğrultuda Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretlerinde güncelleme yapılması öngörülüyor.

Sınavlarda görevli olmak isteyen personeller https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresi üzerinden görevli olmak için başvuru yapabilir.

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