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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

15:213/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılım göstereceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürerken, gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına sayılı günler kala, adayların sınava nerede gireceğini gösteren sınav giriş belgeleri yakında erişime açılacak. Adaylar, sınav günü belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca öğrenci, ÖSYM'den gelecek sınav yerleri duyurusunu merakla bekliyor. 21 Haziran’da TYT, 22 Haziran’da AYT ve YDT oturumları yapılacak olan sınav öncesinde, sınav giriş belgeleri kısa süre içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılacak. Giriş belgelerinde sınav binası, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? Adaylar belgelerini ne zaman alabilecek?

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

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