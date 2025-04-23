YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler yarın tatil mi? 24-25 Nisan'da üniversiteler tatil oldu mu?

24-25 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ Mİ?

YÖK Başkanı Özvar tarafından yapılan açıklamada YÖK Başkanı Özvar İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı.