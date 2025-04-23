YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler yarın tatil mi? 24-25 Nisan'da üniversiteler tatil oldu mu?

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, üniversite öğrencilerinin gözü Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) gelecek açıklamadaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okulları 2 gün tatil ettiğini duyurmasının ardından, gözler üniversitelerin durumuna çevrildi. Beklenen açıklama YÖK Başkanı'ndan geldi. Yapılan duyuruda, depremden etkilenen bölgelerde bulunan üniversitelerde 24-25 Nisan tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitimde alınan tedbirler netleşmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ve orta dereceli okulların 24-25 Nisan tarihlerinde tatil edildiğini duyururken, gözler üniversitelere çevrildi. Binlerce üniversite öğrencisinin beklediği açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapıldı.
24-25 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ Mİ?
YÖK Başkanı Özvar tarafından yapılan açıklamada YÖK Başkanı Özvar İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Böylelikle İstanbul genelinde 24-25 Nisan tarihlerinde tüm eğitim öğretim kurumlarına iki gün süre ile ara verildi.