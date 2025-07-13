13 sezonda 597 maça çıktı: Real Madrid efsanesi Serie A’ya gidiyor

Real Madrid’in efsanevi orta saha oyuncusu Luka Modrić, 13 yıllık unutulmaz kariyerinin ardından kulübe veda etti. 39 yaşındaki Hırvat yıldız, Serie A ekiplerinden Milan ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Real Madrid'de bir devrin sonu... Luka Modric, 13 yıl süren efsanevi Real Madrid kariyerine veda etti.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Hırvat yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan'a transfer oluyor.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla Real Madrid'e veda eden Modric, duygusal bir mesajla milyonları etkiledi:
“Bu bir veda değil, bir elveda. 13 yıl boyunca evim olan bu yer, sonsuza kadar evim olarak kalacak.”
2012 yılında Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Luka Modric, 13 sezonda tam 597 maça çıktı. Bu süreçte 43 gol atıp 95 asist yapan tecrübeli orta saha, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Modric, Real Madrid formasıyla 4 La Liga, 6 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Bireysel olarak da büyük başarılara imza atan Hırvat yıldız, 2018 Ballon d'Or (Altın Top), FIFA Yılın Futbolcusu ve The Best FIFA Men’s Player ödüllerinin sahibi oldu.
Son kez Real Madrid formasını, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain'e karşı 64. dakikada oyuna girerek giyen Modric, artık Milan formasıyla sahne alacak.