17 yaşında 5 milyon TL’ye transfer oldu: Fenerbahçe yeni Arda’sını buldu

Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ü ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı.