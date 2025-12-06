40 yaşında rekor bozuldu! Olağanüstü sportmenliğiyle tanınan yıldız, kariyerinde ilk kez direkt kırmızı kart gördü

Real Oviedo'nun 40 yaşındaki kaptanı Santi Cazorla, Mallorca maçının son anlarında yaşanan tartışmalı bir pozisyonun ardından gördüğü kırmızı kartla herkesi şaşırttı. Kariyerinde daha önce yalnızca bir kez, çift sarı karttan oyundan atılan (dolaylı kırmızı kart) ve her zaman sportmenliğiyle öne çıkan tecrübeli yıldız, VAR uyarısıyla verilen ilk direkt kırmızı kartını görerek 40 yıllık temiz sicilini bozdu.
Oviedo, ligde kalma umutlarını tazelemek için mutlak bir galibiyete ihtiyaç duyduğu maçta Mallorca ile golsüz berabere kalmakla yetinmedi, aynı zamanda önümüzdeki hafta Sevilla deplasmanına iki önemli oyuncusundan yoksun kaldı.
Maçın son dakikalarındaki tartışmalı pozisyonlar sonucu Santi Cazorla ve Fede Vinas'ın oyundan atılması, Oviedo için büyük bir darbe oldu.
Takım kaptanı Cazorla için bu kırmızı kart, kariyerinde bir ilk anlamına geliyor. 40 yaşında gördüğü bu kart, hakemin ilk kararının VAR tarafından düzeltilmesiyle geldi. İlk başta sarı kartın daha adil olduğu düşünülüyordu.
Sadece bir kez atılmıştı
İspanyol tecrübe, her zaman olağanüstü sportmenliğiyle tanınıyordu ve dün gördüğü kırmızı kart herkesi şaşırttı.
Cazorla, kariyerinde daha önce sadece bir kez oyundan atılmıştı. Bu olay, 2015/16 sezonunda Arsenal forması giyerken Chelsea'ye karşı oynanan bir maçta çift sarı kart görmesiyle yaşanmıştı. Chelsea o maçı 2-0 kazanmıştı.
Oviedo için ceza, Del Cerro Grande'nin VAR uyarısıyla Fede Vinas'a da doğrudan kırmızı kart göstermesiyle daha da ağırlaştı. Vinas için bu sezonun ikinci kırmızısı olsa da, bu cezanın aşırı olduğu düşünülüyor.
Oviedo, ligde kalma mücadelesi için hayati önem taşıyan Pazar günkü Sevilla deplasmanında iki kilit oyuncusundan yoksun mücadele edecek.
24 yıl sonra kavuştuğu LaLiga'da kalmak istiyor
Play-off finalinde Mirandes'i geçerek 24 yılın ardından LaLiga'ya yükselen Real Oviedo, ligde kalmak için büyük mücadele veriyor.
15 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilen Oviedo, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Paunovic'in öğrencileri 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Oviedo kalan maçlarında küme düşme hattından kurtulmak için çaba sarf edecek.