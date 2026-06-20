85 milyon euro’ya transfer olmuştu: Avrupa devleri çekildi, Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya kaldı

Transfer sezonun açılmasına sayılı günler kala Beşiktaş ve Galatasaray dünyaca ünlü bir golcü için karşı karşıya geldi. İtalya'nın saygın spor gazetesi İstanbul'u ayağa kaldıracak dev bir iddia paylaştı. İşte detaylar.
Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Dusan Vlahovic transferinde flaş bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden beklediği ilgiyi göremeyen Sırp golcü için Trendyol Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi.
Haberde, Juventus'un Vlahovic'e bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon Euro'ya ulaşabilecek yeni bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Siyah-beyazlıların, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın haziran ayı sona ermeden verilmesini istediği ifade edildi.
Öte yandan Vlahovic'in babası ve menajeri Milos Vlahovic'in, İtalyan ekibinin teklifini değerlendirdiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 23 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.