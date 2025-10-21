9 yıl önce dördüncü lige düşmeye oynuyorlardı: 800 nüfuslu köy Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor!

İsveç’in 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’ten yükselen Mjällby takımı, futbol tarihine peri masalı gibi bir başarı yazdı. Allsvenskan’da ligin bitimine 3 hafta kala deplasmanda Göteborg’u 2-0 mağlup eden Mjällby, tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etti.

2 /4 Mjällby 66 puana yükseldi. En yakın takipçisi Hammarby ise 55 puanda kaldı.

3 /4 9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.