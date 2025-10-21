Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
9 yıl önce dördüncü lige düşmeye oynuyorlardı: 800 nüfuslu köy Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor!

9 yıl önce dördüncü lige düşmeye oynuyorlardı: 800 nüfuslu köy Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor!

07:3521/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İsveç’in 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’ten yükselen Mjällby takımı, futbol tarihine peri masalı gibi bir başarı yazdı. Allsvenskan’da ligin bitimine 3 hafta kala deplasmanda Göteborg’u 2-0 mağlup eden Mjällby, tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etti.

800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjällby, İsveç 1. Ligi (Allsvenskan)’nde ligin bitimine 3 hafta kala deplasmanda Göteborg’u 2-0 mağlup ederek tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ilan etti. 

Mjällby 66 puana yükseldi. En yakın takipçisi Hammarby ise 55 puanda kaldı.

9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Zor şartlardan ligin zirvesine özel bir hikaye yazan kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak.


#Mjällby
#İsveç
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM AİS girişi ekranı: Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM şifresi nasıl alınır?