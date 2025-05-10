Trendyol 1. Lig 38. haftasında Boluspor deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu. Karşılaşmayı Boluspor 7 farklı skorla kazanarak play-off oynamaya hak kazandı. Galibiyet golleri Babacar (2), Lico, Mukairu, Hasani ve Enes Alıç’dan (2) geldi. Adanaspor - Boluspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 Trendyol 1. Lig’de son haftada Boluspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı.



2 /6 Karşılaşma Boluspor’un 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



3 /6 Goller Khouma Babacar (2), Lico, Mukairu, Hasani ve Enes Alıç’dan (2) geldi.



4 /6 Boluspor bu sonuçla puanını 61’e yükselterek 7. sırada yer aldı.



5 /6 Adanaspor ise 30 puanla lige veda etti.

