Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Boluspor 7 golle play-off’a yükseldi | ÖZET

Boluspor 7 golle play-off’a yükseldi | ÖZET

18:0110/05/2025, السبت
G: 10/05/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol 1. Lig 38. haftasında Boluspor deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu. Karşılaşmayı Boluspor 7 farklı skorla kazanarak play-off oynamaya hak kazandı. Galibiyet golleri Babacar (2), Lico, Mukairu, Hasani ve Enes Alıç’dan (2) geldi. Adanaspor - Boluspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Trendyol 1. Lig’de son haftada Boluspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı.


Karşılaşma Boluspor’un 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Goller Khouma Babacar (2), Lico, Mukairu, Hasani ve Enes Alıç’dan (2) geldi.


Boluspor bu sonuçla puanını 61’e yükselterek 7. sırada yer aldı.


Adanaspor ise 30 puanla lige veda etti.


ADANASPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ



Adanaspor - Boluspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Adanaspor
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig
#play-off
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eczacılar Günü 2025 ne zaman? Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?