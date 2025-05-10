Trendyol 1. Lig 38. haftasında Boluspor deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu. Karşılaşmayı Boluspor 7 farklı skorla kazanarak play-off oynamaya hak kazandı. Galibiyet golleri Babacar (2), Lico, Mukairu, Hasani ve Enes Alıç’dan (2) geldi. Adanaspor - Boluspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Trendyol 1. Lig’de son haftada Boluspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı.
Karşılaşma Boluspor’un 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Goller Khouma Babacar (2), Lico, Mukairu, Hasani ve Enes Alıç’dan (2) geldi.
Boluspor bu sonuçla puanını 61’e yükselterek 7. sırada yer aldı.
Adanaspor ise 30 puanla lige veda etti.
ADANASPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ
Adanaspor - Boluspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.