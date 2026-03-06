Yeni Şafak
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray maçı için dikkat çeken tahmin

17:266/03/2026, Cuma
Beşiktaş ile Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanacak kritik derbi öncesi yorumcular tahminlerini açıkladı. Ahmet Çakar’ın maç sonucu için kesin bir ifade kullanması gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Lider Galatasaray, Dolmabahçe’de Beşiktaş’a konuk olacak.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde Beyaz Futbol yorumcuları derbi için tahminlerini paylaştı.

Yorumcular arasında en dikkat çeken ifade Ahmet Çakar’dan geldi. Çakar’ın, "Maç berabere bitti" diyerek karşılaşmanın sonucunu kesin bir dille söylemesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Programdaki diğer yorumcuların tahminleri ise şöyle:



Abdülkerim Durmaz: "Galatasaray yenilmez"


Sinan Engin: "Beraberlik ya da Beşiktaş kazanır."


Rasim Ozan Kütahyalı: "Bir şekilde Galatasaray maçı alacaktır"



#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Ahmet Çakar
