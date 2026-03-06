Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray maçı için dikkat çeken tahmin

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanacak kritik derbi öncesi yorumcular tahminlerini açıkladı. Ahmet Çakar’ın maç sonucu için kesin bir ifade kullanması gündem oldu.

1 /4 Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Lider Galatasaray, Dolmabahçe’de Beşiktaş’a konuk olacak.

2 /4 Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde Beyaz Futbol yorumcuları derbi için tahminlerini paylaştı.

3 /4 Yorumcular arasında en dikkat çeken ifade Ahmet Çakar’dan geldi. Çakar’ın, "Maç berabere bitti" diyerek karşılaşmanın sonucunu kesin bir dille söylemesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.