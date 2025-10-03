Yeni Şafak
Ahmet Çakar'dan derbi tahmini

Selman Ağrıkan
09:583/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili tahminini açıkladı.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında yarın RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar namağlup 21 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bir maç eksiği olan siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili tahminini açıkladı. 

Ahmet Çakar, Beşiktaş’ın Galatasaray’a yenilmeyeceğini düşündüğünü söyledi. 

Beyaz Futbol yorumcularının derbi tahminleri şöyle:


Ahmet Çakar: Berabere biter

Sinan Engin: Berabere biter

Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray kazanır

Abdülkerim Durmaz: Galatasaray kazanır

Ertem Şener: Beraberlik ya da Galatasaray kazanır

