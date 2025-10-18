Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Dursun'dan tepki çeken derbi tahmini

Ahmet Dursun'dan tepki çeken derbi tahmini

Selman Ağrıkan
12:1818/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Eski futbolcu Ahmet Dursun, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili şoke eden bir tahminde bulundu. Dursun'un sözleri bordo-mavililerin büyük tepkisini çekti.

Ekol TV'de yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçla ilgili şaşkına çeviren bir tahminde bulundu.

Ahmet Dursun, Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı yenmesinin mucize olacağını söyledi.

Derbiyle ilgili skor tahmininde bulunan Dursun, "Trabzonspor, son sıradaki Karamgürük’ten 3 yemiş. Karagümrük’ten 3 yiyen Galatasaray’dan 10 tane yer" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Ergin Keleş, Ahmet Dursun'un bu sözlerine tepki gösterdi. Keleş, "Ahmet abi bu yorumunun mantıklı bir tarafını söyler misin? Futbola karşı yapacağımız yorum bu mu?" diyerek serzenişini dile getirdi.

Ahmet Dursun ayrıca Trabzonspor'un sezon sonu ilk 5'e giremeyeceğini iddia etti. Keleş, Ahmet Dursun'un bu yorumu için "kötü bir iddia" diyerek gerçekçi olmadığını söyledi.

Ahmet Dursun'un Trabzonspor'la ilgili sözleri sosyal medyada hızla yayılırken, bordo-mavili taraftarlar Dursun'a büyük tepki gösterdi.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SON AÇIKLAMALAR: Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ayın kaçında verilecek?