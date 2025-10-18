Ahmet Dursun'dan tepki çeken derbi tahmini

Eski futbolcu Ahmet Dursun, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili şoke eden bir tahminde bulundu. Dursun'un sözleri bordo-mavililerin büyük tepkisini çekti.
Ekol TV'de yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçla ilgili şaşkına çeviren bir tahminde bulundu.
Ahmet Dursun, Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı yenmesinin mucize olacağını söyledi.
Derbiyle ilgili skor tahmininde bulunan Dursun, "Trabzonspor, son sıradaki Karamgürük’ten 3 yemiş. Karagümrük’ten 3 yiyen Galatasaray’dan 10 tane yer" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Ergin Keleş, Ahmet Dursun'un bu sözlerine tepki gösterdi. Keleş, "Ahmet abi bu yorumunun mantıklı bir tarafını söyler misin? Futbola karşı yapacağımız yorum bu mu?" diyerek serzenişini dile getirdi.
Ahmet Dursun ayrıca Trabzonspor'un sezon sonu ilk 5'e giremeyeceğini iddia etti. Keleş, Ahmet Dursun'un bu yorumu için "kötü bir iddia" diyerek gerçekçi olmadığını söyledi.
Ahmet Dursun'un Trabzonspor'la ilgili sözleri sosyal medyada hızla yayılırken, bordo-mavili taraftarlar Dursun'a büyük tepki gösterdi.