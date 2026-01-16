Albacete yenilgisi bardağı taşırdı: Perez Real Madrid’e bir efsane getiriyor!

Xabi Alonso’nun gidişi sonrası geçici olarak göreve gelen Arbeloa’nın kupa vedası, Real Madrid yönetimini radikal bir karara zorladı. Florentino Perez yaz aylarında bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Real Madrid’de Xabi Alonso’nun vedasının ardından göreve getirilen Alvaro Arbeloa’nın, takımın İspanya Kral Kupası’ndan elenmesine engel olamaması bardağı taşıran son damla oldu.
Teknik direktör arayışlarını hızlandıran İspanyol devinde, gündeme gelen son isim dünya futbolunun en ikonik figürlerinden biri olan Jürgen Klopp oldu.
Liverpool’daki uzun ve başarılı kariyerine nokta koyduktan sonra bir süre dinlenme kararı alan tecrübeli teknik adamın, Madrid cephesinden gelecek bir hamleyi beklediği iddia edildi.
Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre; şu sıralar Red Bull bünyesinde futbol stratejisti olarak görev alan 58 yaşındaki çalıştırıcı, yaz döneminde Real Madrid’den teklif gelmesi durumunda sahalara dönmeye sıcak bakıyor.
Klopp’un kariyer hedefleri arasında Real Madrid’in her zaman özel bir yer tuttuğu ve İspanyol devinde görev alma isteğinin profesyonel hayatında bir "ukde" olarak kaldığı belirtiliyor.
Alman teknik adamın geri dönüşü için koyduğu katı kurallar da haberin detaylarında yer aldı. İddialara göre Klopp, Real Madrid veya Almanya Milli Takımı dışında herhangi bir yapıdan gelecek teklifi kesinlikle değerlendirmeye almayacak.
Bu iki seçenek dışında teknik direktörlük defterini açmaya niyetli olmayan başarılı çalıştırıcı, yalnızca bu dev organizasyonlardan biri için mevcut konfor alanından çıkmayı planlıyor.
Real Madrid yönetiminin ise daha önce de gündemlerine gelen Klopp için oldukça istekli olduğu biliniyor.
İspanyol yöneticilerin, takımı yeniden ayağa kaldıracak ve Bernabeu’ya "Heavy Metal" futbolunu getirecek isim olarak Klopp’u gördükleri vurgulanıyor.