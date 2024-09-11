Galatasaray’a 2021 yılında 6.5 milyon euroya transfer olan Alexandru Cicaldau, Romanya Ligi ekiplerinden CS U Craiova’ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından belirlenen bonservis bedeli oldu. Peki, Alexandru Cicaldau kaç milyon euroya transfer oldu? İşte Alexandru Cicaldau transferinden Galatasaray’ın kasasına girecek rakam…
Milli aranın ardından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar son olarak Cicaldau'nun ayrılığını duyurmuştu.
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.
Alexandru Cicaldau hangi takıma transfer oldu, kaç milyon euro?
Romanya'nın Universitatea Craiova kulübüne giden Alexandru Cicaldau'nun bonservisi belli oldu.
Gazeta Sporturilor'un haberine göre, Rumen ekibi, 27 yaşındaki orta saha için toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bu rakamın 300 bin Euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak düşülecek.
Alexandru Cicaldau