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Spor

Rumen oyuncu Galatasaray’ın kasasını doldurdu: İşte Cicaldau’nun bonservis bedeli…

15:33 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray’a 2021 yılında 6.5 milyon euroya transfer olan Alexandru Cicaldau, Romanya Ligi ekiplerinden CS U Craiova’ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından belirlenen bonservis bedeli oldu. Peki, Alexandru Cicaldau kaç milyon euroya transfer oldu? İşte Alexandru Cicaldau transferinden Galatasaray’ın kasasına girecek rakam…

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Milli aranın ardından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar son olarak Cicaldau'nun ayrılığını duyurmuştu.

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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.


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Alexandru Cicaldau hangi takıma transfer oldu, kaç milyon euro?


Romanya'nın Universitatea Craiova kulübüne giden Alexandru Cicaldau'nun bonservisi belli oldu.

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Gazeta Sporturilor'un haberine göre, Rumen ekibi, 27 yaşındaki orta saha için toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Bu rakamın 300 bin Euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak düşülecek.

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Alexandru Cicaldau

#Galatasaray
#Alexandru Cicaldau
#Romanya
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