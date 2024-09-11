Galatasaray’a 2021 yılında 6.5 milyon euroya transfer olan Alexandru Cicaldau, Romanya Ligi ekiplerinden CS U Craiova’ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından belirlenen bonservis bedeli oldu. Peki, Alexandru Cicaldau kaç milyon euroya transfer oldu? İşte Alexandru Cicaldau transferinden Galatasaray’ın kasasına girecek rakam…

1 / 7 Milli aranın ardından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

2 / 7 Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar son olarak Cicaldau'nun ayrılığını duyurmuştu.

3 / 7 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.



4 / 7 Alexandru Cicaldau hangi takıma transfer oldu, kaç milyon euro?

Romanya'nın Universitatea Craiova kulübüne giden Alexandru Cicaldau'nun bonservisi belli oldu.

5 / 7 Gazeta Sporturilor'un haberine göre, Rumen ekibi, 27 yaşındaki orta saha için toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

6 / 7 Bu rakamın 300 bin Euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak düşülecek.