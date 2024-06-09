|
Spor

Ali Koç yeniden başkan oldu: Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi

21:38 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 21:38 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurul sonrası teknik direktör Jose Mourinho'dan ilk paylaşım geldi. Mourinho'nun paylaşımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1/ 8

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul gerçekleşti.

2/ 8

Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

3/ 8

Seçimi kazanan Ali Koç, üst üste üçüncü kez Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilmiş oldu.

4/ 8

Başkan adayı Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç ile beraber sahaya çıktı.

5/ 8

Yaptığı konuşma sonrası Aziz Yıldırım, Ali Koç'a sarılarak tebrik etti.

6/ 8

İki isim birlikte taraftarları selamdı.

7/ 8

Seçim sonrası teknik direktör Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

8/ 8

Mourinho paylaşımında, "Özel bir kulüp. Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ali Koç
#Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen il dışı atama sonuçları: Heyecanla beklenen iller arası yer değiştirme tayin sonuç ekranı için gözler MEBBİS'te