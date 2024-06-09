Ali Koç yeniden başkan oldu: Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi

Fenerbahçe'de gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurul sonrası teknik direktör Jose Mourinho'dan ilk paylaşım geldi. Mourinho'nun paylaşımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul gerçekleşti.
Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimi kazanan Ali Koç, üst üste üçüncü kez Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilmiş oldu.
Başkan adayı Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç ile beraber sahaya çıktı.
Yaptığı konuşma sonrası Aziz Yıldırım, Ali Koç'a sarılarak tebrik etti.
İki isim birlikte taraftarları selamdı.
Seçim sonrası teknik direktör Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mourinho paylaşımında, "Özel bir kulüp. Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.