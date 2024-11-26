Ali Palabıyık'ın bahsettiği futbolcu kim?

"Müsabaka sonrası 2 hafta benim için çok kötüydü" diyen Ali Palabıyık, "Sokağa çıkamadım, telefonumu değiştirmek zorunda kaldım. Bir de haklı olarak benim kaçırmış olduğum bir penaltı pozisyonu var, Cenk Tosun’a yapılan. Bundan dolayı da Beşiktaş taraftarı haklı olarak bir isyanda bulundu" ifadelerini kullandı.