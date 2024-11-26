Ali Palabıyık'ın bahsettiği futbolcu kim?

Eski hakem Ali Palabıyık, bir dönem yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Palabıyık, ayrıca bir maçta büyük takımlardan birinde forma genç futbolcunun kendisine baskı yapması için yönetiminden talimat aldığını da söyledi. Ali Palabıyık'ın isim vermeden bahsettiği futbolcunun kim olduğu ise merak konusu oldu.
25 Temmuz 2023 tarihinde düdüğünü asan Ali Palabıyık, katıldığı televizyon programında kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu.
Ekol TV canlı yayına katılan Ali Palabıyık, "En zorlandığınız maç hangisiydi?" sorusuna cevap verdi.
Palabıyık, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik" diye konuştu.
"Müsabaka sonrası 2 hafta benim için çok kötüydü" diyen Ali Palabıyık, "Sokağa çıkamadım, telefonumu değiştirmek zorunda kaldım. Bir de haklı olarak benim kaçırmış olduğum bir penaltı pozisyonu var, Cenk Tosun’a yapılan. Bundan dolayı da Beşiktaş taraftarı haklı olarak bir isyanda bulundu" ifadelerini kullandı.
Ali Palabıyık ayrıca büyük takımlardan birinde forma giyen genç futbolcunun, bir maçta kendisine baskı yapması için yönetiminden talimat aldığını iddia etti.
"Size sahada üzüldüğüm bir olayı anlatayım' diyerek cümeleye başlayan Ali Palabıyık, "Büyük bir takımın oyuncusu. Genç ve gelecek vadeden. Maçta o kadar bunalttı ki beni, bağırmak zorunda kaldım. Maçtan sonra yanıma geldi. Bana şunu söyledi; 'Hocam kusura bakma. Yöneticilerimiz bana hakeme sürekli baskı yap' dedi. Yapmak zorundaydım' dedi" ifadelerini kullandı.
Ali Palabıyık'ın isim vermeden bahsettiği futbolcunun kim olduğu merak konusu oldu. Sosyal medyada söz konusu oyuncunun o dönem Fenerbahçe forması giyen Arda Güler olabileceği öne sürüldü.