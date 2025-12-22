Yeni Şafak
Ali Yavuz Kol'dan Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken açıklama: Hakem bize söyledi

10:1422/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Galatasaray altyapısından yetişen ve Kasımpaşa formasıyla eski takımına karşı sahaya çıkan Ali Yavuz Kol, maç sonrası yaptığı hakem açıklaması nedeniyle gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’a 3-0 yenilen Kasımpaşa’da karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimlerden biri Ali Yavuz Kol oldu. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı mücadele ettiği maç sonrası hakem performansına dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Ali Yavuz Kol, maçın hakemi Alper Akarsu hakkında, "Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti" değerlendirmesini yaptı.

Ali Yavuz Kol'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamanın içeriği farklı yorumlara neden oldu.

Ali Yavuz, tartışmaların ardından bu kez Beyaz TV’ye konuştu. Genç futbolcu, hakemle maç içindeki diyaloglarına atıfta bulunarak şunları söyledi:


"Hakem ufak tefek hatalar yaptı bunu da maç içerisinde bize söyledi” cümlesinden kastım yani evet bazı hataları oldu ve bunlar bizim olgunlaşabilecek ataklarımızdı önemli pozisyona dönüşebilirdi. Bunu konuştuk. Biraz daha dikkatli olsalardı daha iyi olabilirdi."

