Ali Yavuz Kol'dan Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken açıklama: Hakem bize söyledi

Ali Yavuz, tartışmaların ardından bu kez Beyaz TV’ye konuştu. Genç futbolcu, hakemle maç içindeki diyaloglarına atıfta bulunarak şunları söyledi:





"Hakem ufak tefek hatalar yaptı bunu da maç içerisinde bize söyledi” cümlesinden kastım yani evet bazı hataları oldu ve bunlar bizim olgunlaşabilecek ataklarımızdı önemli pozisyona dönüşebilirdi. Bunu konuştuk. Biraz daha dikkatli olsalardı daha iyi olabilirdi."