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CANLI || Almanya - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI || Almanya - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11:158/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi 3.’lük maçında Almanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Stuttgart'taki MHP Arena'da bugün oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Peki, Almanya - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya - Fransa TV 8 canlı izleme ekranı…

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinin kaybedenleri Almanya ile Fransa, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde Almanya, Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu. Fransa ise 9 gole sahne olan karşılaşmada son şampiyon İspanya'ya 5-4 yenilmişti.


ALMANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak. Ivan Kruzliak'ın yöneteceği maç TV 8'den naklen yayınlanacak.


ALMANYA - FRANSA CANLI İZLE

Almanya - Fransa maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


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