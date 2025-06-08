UEFA Uluslar Ligi 3.’lük maçında Almanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Stuttgart'taki MHP Arena'da bugün oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Peki, Almanya - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya - Fransa TV 8 canlı izleme ekranı…
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinin kaybedenleri Almanya ile Fransa, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
Yarı finalde Almanya, Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu. Fransa ise 9 gole sahne olan karşılaşmada son şampiyon İspanya'ya 5-4 yenilmişti.
ALMANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak. Ivan Kruzliak'ın yöneteceği maç TV 8'den naklen yayınlanacak.
ALMANYA - FRANSA CANLI İZLE
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