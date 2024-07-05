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Spor

Almanya'da kirli oyun: BILD tetikçiliğe soyundu!

00:06 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Alman Bild gazetesi, milli futbolcumuzun Avusturya'ya attığı gol sonrası bozkurt sevinci yapmasının ardından ceza alması için skandal algı operasyonuna soyundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Alman Bild gazetesi, milli futbolcumuzun Avusturya'ya attığı gol sonrası bozkurt sevinci yapmasının ardından ceza alması için skandal algı operasyonuna soyundu.

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Bild gazetesi, Merih'in 2 maç ceza aldığını okurlarına duyurdu. TFF ise dün akşam yaptığı açıklamada Alman gazetesinin algı haberini yalanladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın (bugün) sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

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UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih hakkında soruşturma açmıştı.

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Gün boyunca yaşanan gelişmeler, Avrupa'da Türk Milli Takımı hakkında yapılan engellemeleri de net bir şekilde ortaya koydu.

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Milli futbolcumuz Merih Demiral, bugün sabah saatlerinde yazılı savunmasını UEFA'ya verecek. Kararın da gün içinde verilmesi bekleniyor.

#Türkiye
#Merih Demiral
#Avrupa Şampiyonası
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