Almanya'da kirli oyun: BILD tetikçiliğe soyundu!

Alman Bild gazetesi, milli futbolcumuzun Avusturya'ya attığı gol sonrası bozkurt sevinci yapmasının ardından ceza alması için skandal algı operasyonuna soyundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Alman Bild gazetesi, milli futbolcumuzun Avusturya'ya attığı gol sonrası bozkurt sevinci yapmasının ardından ceza alması için skandal algı operasyonuna soyundu.
Bild gazetesi, Merih'in 2 maç ceza aldığını okurlarına duyurdu. TFF ise dün akşam yaptığı açıklamada Alman gazetesinin algı haberini yalanladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın (bugün) sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih hakkında soruşturma açmıştı.
Gün boyunca yaşanan gelişmeler, Avrupa'da Türk Milli Takımı hakkında yapılan engellemeleri de net bir şekilde ortaya koydu.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, bugün sabah saatlerinde yazılı savunmasını UEFA'ya verecek. Kararın da gün içinde verilmesi bekleniyor.